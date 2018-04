Desde hace un tiempo se reporta que Stan Lee viene sufriendo una serie de abusos por parte de los responsables de su cuidado, pero lo que no se conocía era que su hija podría estar involucrada en estas denuncias filtradas hacia la prensa. Todo ello se da a puertas del estreno de "Avengers: Infinity War", la más grande manifestación actual del legado del escritor de cómics.

Un reciente artículo de The Hollywood Reporter (THR) menciona que Joan Celia es una fuente de estrés para su padre, fundamentalmente debido a su pobre control de las finanzas. El reporte citado explica que, temerosos de que su hija quede en la ruina, Lee y su esposa arreglaron la creación de un fondo económico para ella.

Pese a su avanzada edad, Stan Lee acude a las conferencias de cómics cuando su salud se lo permite. Debido a sus recientes problemas de salud, se desconoce si podrá asistir al cercano estreno de "Avengers: Infinity War". (Foto: AFP) AFP

Esta última situación figura en una declaración que el historietista de 95 años preparó junto con Tom Lallas, quien era su abogado en ese entonces. "No es raro que Joan Celia tenga cargos de tarjeta de crédito de entre 20.000 y 40.000 dólares cada mes, a veces más", señala el documento al que tuvo acceso The Hollywood Reporter.

A lo anterior se añade un historial continuo de discusiones agrias entre padre e hija por el dinero. "Usualmente ella me grita y llora histéricamente si es que no me rindo", explicaba Lee en ese texto.

Lo llamativo es que el papel cita los nombres de tres hombres a los que califica como "de malas intenciones", pues buscan influenciar interesadamente a Joan Celia, de quien se menciona que "tiene muy pocos amigos adultos". Los sujetos en cuestión son el abogado Kirk Schenk, Jerardo 'Jerry' Olivarez y Keya Morgan, quien frecuentemente se ha mostrado en los medios como amigo y defensor de los intereses de Stan Lee.

Keya Morgan, uno de los hombres que estaría pugnando por imponer su influencia sobre el historietista. (Foto: AFP) AFP

Aún más extraño terminó resultando que días después de que la prensa informara sobre la sorpresiva declaración del recordado hombre de Marvel, este se retractó y Tom Lallas fue despedido.

A partir de ese entonces es que Joan Celia y Morgan terminaron de consolidar su poder sobre Lee. De hecho, se reporta que el número telefónico del historietista y su correo electrónico han cambiado. El mismo Morgan señala que es quien ha ayudado a Lee a leer sus e-mails y cartas con letra pequeña, debido a las complicaciones de la vista que sufre el anciano.

Más adelante, apareció un video público de Stan Lee diciendo que la relación con su hija "nunca ha estado mejor" y que lo mismo sucede con "su amigo Keya Morgan". "Cualquiera que diga algo más solo difunde mentiras", señala el creador de Spider-Man. Según THR, sería una movida de Morgan ante la difusión del primer documento de Lee.

Jerry Olivarez despierta otra serie de sospechas, pues es acusado por Morgan y el antiguo guardaespaldas Mac Anderson de escribir un cheque por 300.000 dólares a su nombre con el dinero del guionista de cómics, así como también de comprar un condominio de 850.000 dólares con los mismos fondos. Antes de conocer a Stan Lee, Olivarez tenía un peculiar historial de problemas financieros.

Stan Lee junto a su esposa, Joan Boocock Lee. El fallecimiento de esta última en 2017 es señalado como el inicio de la situación actual que vive el antiguo creador de historietas. (Foto: AFP) AFP

Para empeorar las cosas, uno de los que denuncia a este último, Mac Anderson, también tiene antecedentes preocupantes al haber estado en la cárcel por maltrato doméstico y ser acusado de lucrar con la imagen del anciano. Se trata de un hombre de aspecto intimidante que habría tenido varios roces no solo con Lee, sino también con los otros hombres con los que pugna por el control de la figura.

El abogado Schenk, el tercero de los hombres citados en el documento, también es acusado de influenciar negativamente a Joan y también de intentar deshacerse de la influencia que Keya Morgan actualmente tiene sobre padre e hija.

Aparentemente, Joan Celia no está satisfecha con el dinero del que dispone y busca tener libre acceso al fondo creado por Stan Lee. Paralelamente, se estima que el patrimonio total de Lee oscila entre 50 y 70 millones de dólares y se cree que anualmente recibe un millón de dólares de parte de Marvel.

Los medios anglosajones señalan que el fallecimiento de Joan Boocock Lee, la esposa del historietista, fue el desencadenante de la situación actual. Aparentemente, 'Joanie' era quien manejaba las finanzas de la familia y era también quien mejor lidiaba con su hija.



Con acusaciones cruzadas y un conflicto evidente de intereses, no es extraño que la prensa estadounidense señale que Stan Lee, padre de algunos de los más grandes héroes de la ficción moderna, justamente necesite de alguno de ellos para salir de este difícil momento. Bajo ese panorama, parece ser que el estreno de "Avengers: Infinity War" no será tan feliz para los seguidores de Marvel.