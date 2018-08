La hija de Uma Thurman formará parte del equipo de actores de la nueva película de Quentin Tarantino, "Once Upon a Time in Hollywood", cinta que protagonizan Brad Pitt y Leonardo DICaprio, según informó Deadline.

Maya Hawke también actuará en la tercera temporada de la exitosa serie "Stranger Things" aunque se desconoce qué papel interpretará.

La información causa sorpresa, ya que se trata de la hija de Uma Thurman, actriz 'fetiche' de Tarantino, con la que tuvo éxitos con "Pulp Ficction" y "Kill Bill", pero con la cual finalmente tuvo una gran polémica.

La relación entre Taratino y Uma Thurman atravesó un duro momento, luego de que la actriz revelara que el director la obligó a conducir un carro en una escena de riesgo, para evitar un doble donde finalmente ella terminó herida, según declaró a "The New York Times".

Tarantino finalmente se disculpó públicamente por el incidente, el cual calificó como "uno de sus errores más horrendos", pero a pesar de todo, parece que la relación con Uma Thurman se ha recompuesto, pues ella ha mencionado que le gustaría volver a trabajar con el director, pero mientras tanto su hija, Maya Hawke, trabajará junto a él.

"Once Upon a Time in Hollywood", la novena película de Tarantino, está programada para estrenarse en julio de 2019.