Con el objetivo de revalorar nuestras raíces y acercar a las nuevas generaciones a la cultura del Perú, Daniel Atuncar Guzmán presenta el cortometraje animado “Historia de un Retablo”. Este proyecto busca rescatar la memoria de nuestro país a través de la narrativa visual de uno de los símbolos más representativos del arte popular andino.

“Apostar por el arte nacional significa crear en base a nuestras raíces y mostrar al mundo que las historias pueden ser universales sin perder la identidad. Este proyecto permite combinar arte, memoria y emoción en un mismo lienzo porque captura la atención de los jóvenes, conmueve a los adultos y abre conversaciones sobre temas sociales que a veces son difíciles de abordar. Todo esto es posibles gracias a la animación y diseño que nos sirve de herramienta para seguir educando”, detalla Atuncar, docente de Cibertec.

La historia se desarrolla a través de retablos ayacuchanos, elaborados por el maestro Gabriel Ataucusi, que funcionan como escenarios y portadores de memoria cultural. La banda sonora, a cargo del violinista Andrés “Chimango” Lares, refuerza el impacto emotivo de la obra y transmite un mensaje claro: incluso frente a la adversidad, siempre hay espacio para la esperanza.

Cabe señalar que la obra utiliza la técnica de stop motion, que trabaja cuadro a cuadro para construir una narrativa visual y emocional sin depender de diálogos, lo que permite que cualquier espectador pueda conectar con la historia, independientemente de su edad o idioma. Esta elección le da un valor único frente a la avalancha de producciones 3D o generadas por inteligencia artificial.

Fotografía tomada del cortometraje peruano "Historia de un retablo".

Por otro lado, el docente menciona que, a través de cortometrajes y producciones, los jóvenes pueden explorar tradiciones, reflexionar sobre conflictos sociales y conectarse con contenidos tanto en plataforma tradicionales como cines y festivales, como las nuevas que forman parte de su día a día, como YouTube, TikTok o Instagram.

“En un país donde la educación y la divulgación cultural aún enfrentan desafíos, los contenidos animados ofrecen una ventana atractiva para que los jóvenes comprendan la diversidad cultural y se sensibilicen ante temas complejos. Historias contadas mediante técnicas como el stop motion, el 2D tradicional o la animación digital transmiten mensajes con claridad y emoción, creando un puente entre la memoria histórica y la actualidad”, finaliza Atuncar.