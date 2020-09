Una falla en el juego de video Mortal Glitch provoca la muerte del héroe y los ‘personajes no jugables’ (NPC) cobran protagonismo. Esta es la idea de la productora ecuatoriana Touché Films, la misma del exitoso programa de cortos hilarantes Enchufe.Tv que cuenta actualmente con más de 23 millones de suscriptores en YouTube.

Junto a YouTube Original, Touché Films creó esta fantasía épica dentro del universo de un juego de video de 16 bits donde los personajes tienen vida propia. Tras la muerte del héroe aparece Iria (Antonella Valeriano), una humilde criadora de ’chanchopollos’ (animales de granja) a quien nadie le tiene fe, para buscar la salida y reiniciar el juego.

Un chanchopollo, animal de granja creado por animación para la serie Mortal Glitch (Foto: Touché Films)

“Estamos hablando de los juegos de hace unos años donde los NPC son una decoración, son planos y casi no tienen participación o interacción con el jugador. El personaje de Iria está cansado de repetir lo que su programación le hace hacer, hasta que aparece un glitch (falla) y toma la decisión de entrar en una aventura”, declaró desde Ecuador para El Comercio Arturo Yépez, productor de Touché Films.

La actriz Antonella Valeriano, nos revela que se encariñó con el personaje de Iria por su afán de querer hacer algo trascendental que no estaba destinado para una ‘chanchopollera’: “Es un personaje no jugable pero sabe, dentro de su corazón, que hay algo más que mucha gente no se atreve a explorar”, nos dice la actriz ecuatoriana.

Grabaciones en el bosque

Si bien los episodios contienen efectos visuales y el uso de la pantalla verde, el juego de video se sitúa en una ambiente al aire libre, con una aldea rodeada de bosques. “¿Dónde se realizaron las grabaciones?”, les preguntamos. Yépez nos cuenta que fueron íntegramente filmadas en Ecuador: “Por lo que se había escrito se pensaba que no encontraríamos esos espacios en el país, pero se hizo un trabajo minucioso de búsqueda de espacios que además funcionen con la logística. Esas aldeas fueron construidas por Alicia Herrera quien logró hacer esta fantasía que estaba en la cabeza de Christian Moya, el director. Es un lugar que está muy cerca de Quito, en la parte trasera del volcán Pichincha. Se llama el Bosque Polylepis, un bosque milenario con árboles de más de diez mil años de vida con una carga energética interesante”.

Aldea de la serie. Las grabaciones fueron en los alrededores del Bosque Polylepis, a cuatro horas de Quito. (Foto: Touché Films)

Exclusivo de YouTube Originals

“No supimos cuán importante iba a ser la necesidad de humor durante la pandemia y especialmente durante el tiempo de desolación en que nos encontramos”, nos dice desde Estados Unidos Margie Moreno, Líder de YouTube Originals para Latinoamérica. Ellos comenzaron las conversaciones con Touché Films antes de la pandemia y las grabaciones se realizaron a fines del 2019.

En el detrás de cámaras de Mortal Glitch. La serie contiene muchos efectos visuales que se realizaron con la pantalla verde. (Foto: Touché Films)

Para Moreno, contar con un contenido de humor de calidad producido como el que presenta Touché Films, con un elenco de talentos, los hace sentir muy afortunados. Además, recuerda que, a pesar de lo que se cree, los contenidos de YouTube Originals no solo pueden ser vistos por los suscriptores premium, sino también gratuitamente, pero con anuncios.

En estos cinco episodios que duran entre 20 y 30 minutos se identificarán también los rostros de los actores y actrices ya reconocidos de Enchufe.Tv, pero esta vez dejaron el formato rápido de los sketches por el formato de serie.





Más información

Desde hoy, a las 4 p. m., se podrá ver en la cuenta de Enchufe.Tv en YouTube el primer episodio de la serie Mortal Glitch . Cada episodio se lanzará una vez por semana. Los usuarios premium tendrán acceso a los cinco episodios libres de anuncios desde hoy.

el primer episodio de la serie . Cada episodio se lanzará una vez por semana. Los usuarios premium tendrán acceso a los cinco episodios libres de anuncios desde hoy. Ver el primer episodio: https://www.youtube.com/user/enchufetv

Te puede interesar