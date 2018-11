Hugh Jackman asegura que "Wolverine" volverá, ¿será un crossover con Deadpool?

El actor de 50 años, Hugh Jackman, será el invitado del próximo episodio del "Sunday Today"; donde hablará acerca de su personaje Wolverine y un posible crossover con Deadpool con el conductor Willie Geist.

En el clip exclusivo de "People", el actor asegura el regreso de Wolverine a la pantalla grande y además, dice no estar muy seguro si juntar a su personaje con Deadpool sería buena idea.

"Oh, Wolverine volverá. Alguien lo va a comprar, no lo sé. Yo no, pero Ryan es implacable", haciendo referencia a su amigo y actor, el intérprete de Deadpool. Recordemos que Ryan Reynolds, le pidió al actor de Logan que colaborara en una película crossover de ambos personajes.

"Él sigue viniendo de todas estas formas, formas y formas. Acabo de decirle: 'Sabes, no creo que el mundo realmente quiera ver a Deadpool con Wolverine'. ¿Tal vez un cameo de Deadpool? Solo creo que sería sobre Deadpool".

Mientras que el conductor del programa bromeó con el actor, diciéndole: "Su argumento es que le daría un pequeño impulso a tu carrera al ponerte en su película".

"¿Oh, en serio? Eso es bueno de él. ¿Me está tirando un hueso? Lo tengo. ¿Conoces ese término, dag, lo mencioné? Un dag es un bobo en americano. Es una tontería. Eres un imbécil, Ryan!", bromeó Jackman.

Por el momento, el posible crossover entre ambas historias no está asegurado.