Hugh Jackman y la evolución de Wolverine en toda la saga "X Men"

Hugh Jackman acaba de cumplir 50 años de vida con una larga trayectoria cinematográfica. Jackman ha protagonizado desde comedias hasta cintas de acción, siendo su papel más recordado el de Wolverine en la saga de acción "X- Men".

En total, Hugh Jackman ha participado en 8 cintas que han incluido al popular Wolverine. En primer lugar en la trilogía de "X-Men", luego en la saga de Logan y dos cintas más que incluyeron al héroe.

Su primera aparición como Logan fue en la trilogía de "X-Men", cuya primera película introdujo en la saga a Wolverine y Rogue en el conflicto entre el profesor Charles Xavier y Magneto.

Luego, en 2003 se presentó "X-Men 2". En esta cinta, el coronel William Stryker es el antagonista que ataca la mansión X y controla a Xavier para ubicar a todos los mutantes y matarlos. Wolverine y compañía deben detener el ataque.

En 2006, Hugh Jackman volvió a interpretar a Wolverine en la última cinta de la trilogía de "X-Men", "X-Men: The Last Stand". Esta película reveló los poderes de la mutante Phoenix.

En 2009, se realizó la primera película de la trilogía de Logan, la cinta se llamó "X-Men Origins: Wolverine" que es el spin-off del mutante más importante de la trilogía original de "X-Men" ambientada en los años 80.

Después, en 2011, se produjeron algunas precuelas de la historia de "X-Men", entre ellas "X-Men: Primera generación", donde si bien Hugh Jackman no tienen mucha participación, sí aparece en una escena mientras Xavier y Magneto están reclutando mutantes.

En 2013, se realizó la segunda película de la trilogía de "Logan" llamada "The Wolverine", cuya historia comienza después de los eventos sucedidos en "X-Men: The Last Stand" y muestra a ‘Wolverine’ en su etapa más oscura.

Luego, en 2014, se realizó la precuela "X-Men: días del futuro pasado", donde para evitar la catástrofe de la muerte de muchos "X-Men" y el dominio de los centinelas, envían la mente de "Logan" al año 1973 para evitar un suceso histórico.

En 2016, estrenó "X-Men: Apocalipsis", tal como sucedió en "X-Men: Primera generación", Hugh Jackman apareció en la cinta, pero no tuvo mayor participación.

En 2017, se presentó la cinta "Logan", película que cierra la trilogía de Wolverine y que marca la última participación de Hugh Jackman como el superhéroe con garras de adamantium.