"Hustlers": fecha de estreno, tráiler, sinopsis y personajes de la película donde Jennifer Lopez hace de stripper

Basada en ‘The Hustlers at Scores’, un artículo publicado por Jessica Pressler en New York Magazine, “Hustlers” es una película escrita y dirigida por Lorene Scafaria que narra la historia real de un grupo de bailarinas exóticas, dirigido por Roselyn Keo y Samantha Barbash, que roban a sus clientes.

El drama policiaco protagonizado por Jennifer López, Constance Wu, Cardi B, Keke Palmer, Julia Stiles y Lili Reinhart comenzó a rodarse el 22 de marzo de 2019 en Nueva York y se estrenará en setiembre del 2019, al menos en Estados Unidos.

"Honestamente, nunca he trabajado en un conjunto tan profesional, centrado y tranquilo, un conjunto respetuoso", dijo Julia Stiles a Cosmopolitan. “Creo que gran parte del trabajo que tienen que hacer Constance y Jennifer es realmente, realmente desafiante, no solo en el divertido cabello / maquillaje / vestuario que tienen (sino también) en la transformación por la que están pasando. Pero en realidad hay una historia emocional profundamente arraigada detrás, por lo que todos han sido realmente respetuosos. Es genial".

SINOPSIS DE “HUSTLERS”

“Hustlers" sigue a un grupo de strippers de Manhattan quienes descubren que pueden ganar mucho dinero a expensas de clientela de Wall Street. Roselyn Keo y Samantha Barbash encuentran un método para obtener más ingresos: atraer antiguos clientes ricos al club de estriptis y poner una sustancia que mejore su estado de ánimo y confunda su memoria en sus bebidas. La Agencia de Control de Drogas fue tras estas mujeres luego de que una de ellas confesara anónimamente lo que estaban haciendo.

Scafaria, quien también escribió el guion, explicó a Efe que “la película es una mirada empática a las mujeres y los hombres, a nuestros roles de género, a por lo que somos valorados, a lo que nos han dicho que es nuestro valor en cada película, serie de televisión y en cada rincón de nuestra cultura”.

"A los hombres se les dice que valen lo que vale el tamaño de su cuenta bancaria. A las mujeres se les dice que valen lo que valen la simetría de sus caras, sus cuerpos, su belleza, y de eso va esta película. Las reglas del club son las reglas del mundo", añadió.

TRÁILER DE “HUSTLERS”

ACTORES Y PERSONAJES

Constance Wu como Destiny

Jennifer Lopez como Ramona

Cardi B como Diamond

Julia Stiles como Elizabeth

Keke Palmer como Mercedes

Lili Reinhart como Annabelle

Madeline Brewer como Dawn

Lizzo como Liz

Mercedes Ruehl

Trace Lysette

Mette Towley

Frank Whaley

Para interpretar sus roles en “Hustlers” Jennifer López, Constance Wu, Cardi B, Keke Palmer, Julia Stiles y Lili Reinhart tomaron clases de pole dance. En el show de Jimmy Kimmel Jennifer Lopez reveló que estaba tomando lecciones con un miembro del elenco del Cirque Du Soleil y que el riguroso entrenamiento le causó varios golpes y contusiones.



La actriz de "Riverdale", Lili Reinhart, compartió imágenes de ella misma aprendiendo a bailar en un tubo con tacones altos. Asimos, Palmer publicó un video similar con sus seguidores en Instagram.

Por su parte Stiles dijo que “López no solo es fenomenal en el pole dance, es fenomenal, punto. Cuando estaba en escenas con ella, me costó mucho no quedarme boquiabierta porque hace tantas cosas que a veces puedes olvidar que es una actriz realmente legítima, y simplemente me sorprendió. Más allá de las uñas y el cabello, el maquillaje, las joyas y el acento del Bronx, ella simplemente se transformó en esta otra persona. Pero no se sintió como una actuación y creo que la gente realmente se sentirá fascinada por ella".

EQUIPO CREATIVO

Dirección: Lorene Scafaria

Producción: Jessica Elbaum, Will Ferrell, Elaine Goldsmith-Thomas, Jennifer Lopez, Adam McKay

Guion: Lorene Scafaria

Fotografía: Todd Banhazl

Montaje: Kayla Emter

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “HUSTLERS”?