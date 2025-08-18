“El señor de los anillos: La caza de Gollum” tiene previsto llegar a los cines el 17 de diciembre de 2027. Por el momento, no es mucho lo que se sabe de la trama del filme dirigido y protagonizado por Andy Serkis, más allá de que se centrará en las andanzas de Gollum entre los eventos de El Hobbit y la trilogía del anillo. No obstante, ahora se ha dado a conocer que la cinta contará además con el regreso de dos icónicos personajes de la franquicia.
“He oído que van a hacer otra película ambientada en la Tierra Media y que empezarán a rodarla en mayo. La dirigirá Gollum y tratará sobre Gollum”, expuso con humor Sir Ian McKellen, el actor responsable de dar vida al mago Gandalf, en un panel del evento Fort he Love of Fantasy, en el que también participaban otros miembros del reparto de El señor de los anillos como Elijah Wood (Frodo), Sean Astin (Sam), Dominic Monaghan (Merry), Billy Boyd (Pippin) o John Rhys-Davies (Gimli).
“Pero les contaré dos secretos sobre el reparto. Hay un personaje en la película llamado Frodo y otro llamado Gandalf”, añadió McKellen, asegurando que, aparte de eso, sus labios estaban sellados.
Así, el legendario intérprete británico confirmaba las esperanzas de muchos fans que deseaban volver a verlo como el sabio mago, además de asombrar a otros adelantando el regreso de Wood como Frodo Bolsón.
El pasado mes de junio, el propio Serkis abordaba el estado del proyecto, anunciando que en breves empezarían con la preproducción de cara a comenzar a rodar “a principios o mediados del año que viene”. El cineasta y actor señaló además que el filme, al igual que la trilogía original, se rodará en Nueva Zelanda. Esto, unido al hecho de que Peter Jackson, Fran Walsh, y Philippa Boyens, el oscarizado equipo responsable de El Señor de los Anillos y El Hobbit, se encargarán de producir también esta cinta, parece prometer que se conservará el tono de la saga.
“Estoy muy emocionado de volver y trabajar con mis amigos y mi familia en Nueva Zelanda y hacer algo que, creo, va a ser sorprendente y, sin embargo, muy parte de la tradición y el sentimiento de la trilogía”, expresó Serkis en declaraciones a Collider. “Estamos investigando más a fondo el personaje anteriormente conocido como Smeagol, pero sobre todo como Gollum”, añadió.
Otro actor de la trilogía original que podría regresar (si bien todavía no se ha confirmado) sería Viggo Mortensen y es que su personaje, Aragorn, sería clave para la cinta, que en teoría abarca un periodo de tiempo mencionado tanto en las novelas de Tolkien como en las películas de Jackson y durante el cual Gandalf y Aragorn intentan localizar a Gollum antes de que caiga en manos de los sirvientes de Sauron.
