Ya está disponible el tráiler de “Igualita a mí” la nueva película producida por Tondero en alianza con Cineplanet que se estrenará en todo el Perú el próximo 16 de junio. El lanzamiento se realizó durante la conferencia de prensa de la cinta que realizó el último martes.

El evento contó con la presencia de sus protagonistas Carlos Alcántara, quien regresa a la pantalla grande liderando una producción nacional luego de tres años, junto a Daniela Camaiora en su primer papel protagónico para el cine y Miguel Valladares Director Ejecutivo de Tondero.

“Igualita a mi” es una comedia dirigida por el productor y guionista colombiano Felipe Martínez Amador, quien supo adaptar la historia original al contexto nacional y lograr una película que cautivará a toda la familia.

“Para mi ha sido un placer trabajar con Daniela, es un gran descubrimiento para la comedia es muy divertida e intensa y eso ayudó mucho para su papel en la película. Mi personaje en la película es el de un chiquiviejo que le gusta salir en la noche a divertirse y en una de esas salidas conoce al personaje de Daniela. Para mi este papel ha sido muy especial y me identifico mucho porque siempre quise tener una hija mujer, así que se me hizo realidad así sea solo en la ficción”, señala Carlos Alcántara

“Igualita a mi” está basada en la película argentina del mismo y cuenta la historia de Fredy (Carlos Alcántara), quien es un soltero de 48 años, mujeriego, sin hijos, ni compromisos y que vive como si fuera un eterno adolescente, hasta que una noche conoce a Aylín (Daniela Camaiora) quién pondrá todo su mundo y estilo de vida de cabeza.

“Yo al principio no lo pude creer, me llamó Miguel Valladares y fue toda una sorpresa tener mi primer protagónico en el cine y junto con uno de los actores más importantes que hay así que dije que sí al instante. El rodaje ha sido un proceso de aprendizaje para mi, Carlos es un gran compañero, un profesional increíble de quien he aprendido mucho. Estoy feliz”, comenta Daniela Camaiora

El elenco actores y actrices que dan vida a los diferentes personajes en la historia de “Igualita a mi” tienen nombres como Andrea Montenegro, Gonzalo Torres, Cécica Bernásconi, Maju Mantilla, la gran Mabel Duclós, Gustavo Bueno, Anahí De Cárdenas, Victor Prada, Andrea Luna, Melissa Paredes junto a importantes figuras del cine, teatro y la televisión.

Este es el primero de todos los proyectos que Tondero tiene pensado presentar en este 2022 y los primeros meses del 2023. “Igualita a mi” se alista para ser la película favorita de toda la familia, desde este 16 de junio en todos los cines del Perú.