"Ant Man and the Wasp": productor busca superar a la primera película

No es requisito ser multimillonario ni tener un cuerpo musculoso o habilidades sobrenaturales para convertirse en un superhéroe dispuesto a salvar el día. Eso es lo que plantea "Ant Man y la Avispa" ("Ant Man and the Wasp"), cinta basada en los personajes de los cómics de Marvel que llega mañana a la cartelera peruana.

Para Stephen Broussard, productor del filme, Scott Lang (el hombre que se transforma en Ant Man, en la interpretación del actor Paul Rudd) es "un tipo común y corriente". En una conversación telefónica con El Comercio, él comentó: "Lo que hace a Scott diferente de todos los otros [superhéroes] es que es alguien normal. No es un multimillonario, se trata de un hombre que solo está tratando de buscar su lugar en el mundo [...]. Creo que esa es la razón principal que lo separa de todos. Este superhéroe no es un ser endiosado a diferencia de otros personajes de Marvel".

UN NUEVO EQUIPO

En la secuela, algunos personajes de la primera película toman contacto con nuevos protagonistas en la historia. Además de Ant Man, hace su aparición The Wasp (la Avispa), interpretada por la actriz Evangeline Lilly, quien tomará el control de las misiones.



(Video: Marvel Entertainment)

Esta vez, Scott Lang intentará equilibrar su vida familiar y sus responsabilidades como superhéroe. En ese momento, Hope Van Dyne (Lilly) y Hank Pym (Michael Douglas) recurrirán a él para evitar que una villana acabe con el planeta. Ant Man deberá ponerse el traje y aprender a pelear en conjunto con la Avispa. "Ella también es un personaje único, pero sus habilidades se derivan del legado de su familia. Al unirse, desarrollarán una dinámica entre ambos géneros [...]. Una cuestión que es bastante interesante para explorar porque nunca se ha visto un dúo femenino-masculino en estas películas", destaca el productor.

SUPERAR LA VALLA

Tras el éxito en taquilla que "Ant Man" –el primer filme sobre este superhéroe– alcanzó en el 2015 (US$57 millones en Estados Unidos en su semana de estreno), Marvel se centró en renovar la historia. "La idea general fue expandir todo lo que ya habíamos hecho en el pasado. El reto de la primera parte fue presentar a todos los personajes ante el espectador y desarrollar conceptos. Respecto a la segunda, buscamos no caer en la repetición de hechos. Con este trabajo quisimos desarrollar el lazo emocional y conceptual con los fanáticos. La tecnología y los efectos no están enfocados en un solo personaje, también trabajamos al 100% con todos los elementos presentes en la historia (desde los carros hasta los edificios) [...]. Aunque creo que el motivo por el que podría ser un éxito de taquilla es que son personajes normales. Son inteligentes a su manera y el público podrá sentirse más cercano e identificado con ellos. Es algo nuevo en relación a lo que estamos acostumbrados a ver", finaliza Broussard.