Este jueves 26 de abril se estrenará en el Perú y otros países de América Latina "Avengers: Infinity War", una de las películas más esperadas del 2018. Mientras la expectativa es grande entre los fans, que manifiestan verdadera devoción por la historia salida del cómic. En cambio, sus críticos lanzan frases como genocidio cultural.

A propósito de la polaridad que generan las cintas de héroes, en especial "Los vengadores", enfrentamos dos puntos de vista. Esto es lo que piensan los críticos Phillip Chu Joy y Sebastián Pimentel:

A FAVOR DE "LOS VENGADORES"

Por: Phillip Chu Joy

Bloguero de tecnología y diseñador de videojuegos

Lo que antes era considerado un pasatiempo para los nerds se ha convertido en la franquicia cinematográfica más lucrativa de la historia. Nunca antes una serie de películas había reunido a tantos actores importantes y dado un nuevo rumbo a sus carreras.

El universo cinematográfico de Marvel no solo ha recaudado más de US$15 mil millones, sino que redefinió el estándar de lo que uno podía esperar de los ‘blockbusters’ de acción. E incluso después de estas primeras 18 películas, ya hay más de una docena de cintas adicionales en camino.

Y es que no importa si eres fan o no de los cómics. A la hora de ver la convergencia de los personajes creados por Stan Lee, es imposible no quedarte maravillado ante los niveles de producción y varias de las secuencias más espectaculares en la historia del cine.

EN CONTRA DE "LOS VENGADORES"

Por: Sebastián Pimentel

Crítico de cine

La mitología de los superhéroes no es mala en sí misma. El problema recae en el abuso con que se usa, en un mundo infantilizado como el de hoy, para hacer un entretenimiento la mayoría de veces carente de humanidad y creatividad. Un instrumento para exaltar lo epidérmico y sensorial, pero carente de cualquier atractivo para la inteligencia. Un cine de masas y de espectáculo no necesariamente tiene que ser un cine tonto y vacío, hecho de pura pirotecnia.

Los superhéroes no deberían ser tan inhumanos, proyecciones tan vacías de un poder absoluto e invencible que podría estar en el fondo de una sociedad hipercompetitiva y extenuante que le pide a la gente ser superpoderosa, inhumana, perfecta. Sus combates traducen también esa lógica cultural de superpotencia, superbelleza, antiedad y narcisismo en la que todos estamos prisioneros, querámoslo o no. El problema es que estas películas, por lo general, no proponen una crítica a esa realidad. Un intento de crítica, desde la parodia del fenómeno del superhéroe, sería "Deadpool".