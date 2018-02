Películas en las que se narra la historia de un superhéroe salvando el día existen –y hasta de sobra–, pero "Black Panther" ("Pantera Negra") promete marcar un antes y después en este género.

La cinta dirigida por el estadounidense Ryan Coogler y basada en el personaje de los cómics de Marvel cuenta una historia en la que no solo destaca un elenco afroamericano –tanto en los actores como en la dirección–, sino que además propone a heroínas como protagonistas independientes en su trama.

Tráiler de "Black Panther". (Fuente: Marvel)

"Hay personajes femeninos fuertes y que luchan por lo que quieren para cambiar el mundo. Es un paso importante en el mundo cinematográfico, pues veremos a mujeres como personajes a los que nada ni nadie las intimida, y se mantienen firmes en sus ideales", manifiesta a El Comercio Winston Duke, quien interpreta a M'Baku, líder de la tribu Jabari y uno de los enemigos del superhéroe protagonista de la trama, Pantera Negra (T'Challa), encarnado por el actor Chadwick Boseman.

Duke expresa que el hecho de formar parte de una película en la que los afroamericanos destacan le genera diversas emociones, pero sobre todo orgullo. Él explica: "Me emociona que, por fin, los niños de color se identificarán con los personajes de una película. De pequeño me sentí excluido porque no encontraba a alguien que luciera como yo en las pantallas. Los creadores cambiaron los personajes del cómic por gente de color y nos dieron la posibilidad de mostrar nuestra cultura"

UN ENFOQUE PARA TODOS

Los problemas políticos también se hacen presentes en "Black Panther". El personaje principal T'Challa (Boseman) toma el legado de la nación Wakanda y, en el camino, se enfrenta a un exiliado del reino, Killmonger (Michael B. Jordan), quien hará hasta lo imposible para derrocarlo. "

Fue un reto crear un universo que mezcle diversas culturas con su lenguaje y costumbres. Hay algo atractivo para todas las edades: aventura, acción y aspectos que afectan la actualidad, como los socioeconómicos", finaliza.