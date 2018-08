Bruna Linzmeyer: actriz de "El gran circo místico" visita Lima

Su talento se ha movido en series, telenovelas y películas. En los últimos años, Bruna Linzmeyer ha actuado en propuestas como "El gran circo místico" (2018) o "La película de mi vida" (2017). Por ellas, la actriz brasileña está en el Perú para participar en el Festival de Cine de Lima PUCP.

"El gran circo místico" –que se exhibió en el Festival de Cannes– explora las alegrías, los deseos y los dramas en un ambiente que proyecta ilusión. "Es una tragedia", comenta Bruna. ¿Una tragedia griega? "Una tragedia brasileña", responde. Ella encarna a una contorsionista en esta película que sigue a una familia por varias generaciones. La historia abarca acciones que pueden ser representativas "de lo que no funciona en una sociedad". La actriz destaca que la película atrapa y sacude al espectador por las situaciones de violencia que propone. Y acota: "Esas pequeñas cosas que le suceden a los personajes significan mucho para mí y para lo que es ser una persona que vive en Brasil y que trabaja en las artes".

Bruna Linzmeyer (Foto: Miguel Bellido)

En cuanto a "La película de mi vida", Bruna resalta la "transición de un chico desde su juventud hacia la vida adulta". Y añade que se trata de "un filme con poesía" y sutileza. Su protagonista, además de descubrir las sorpresas, los amores y las decepciones de la existencia, también acostumbra ir al cine. El personaje de Bruna se relaciona con él, escucha sus inquietudes y lo apoya. Los conflictos y secretos filiales estarán a la orden del día.

VIVIR DEL ARTE

La actriz tiene muy presente sus orígenes. Ella cuenta que es de una ciudad pequeña de Brasil [Corupá] y de una familia que no tenía mucho dinero. Y es una agradecida de la actuación. ¿Cuál es el lado complicado de esta profesión? Bruna comenta: "Tiene sus aspectos difíciles como cualquier otra profesión. Nada especial. Yo soy una privilegiada en Brasil. Trabajo con TV Globo, que me da dinero, y soy blanca, por lo que estoy dentro de los patrones de belleza". ¿Esto es bueno o malo? Ella responde: "Depende. Tengo amigos que no pueden pagar las cuentas. No tengo nada que reclamar".