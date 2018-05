Cannes 2018: pasiones cinéfilas en la Costa Azul

Días atrás, antes de sumergirse en la pureza de la selva peruana para operar como una mente maestra en un taller que orienta a jóvenes soñadores del cine, Werner Herzog conversó con la prensa en Lima para referirse a la ruidosa coyuntura. Un tema fue el Festival de Cannes, en Francia, y su rechazo a que las películas se vean raudamente en un celular u otro aparato.

En el Ministerio de Cultura del Perú, con su voz cavernosa que resuena a sabiduría y mitología, el cineasta alemán de 75 años señaló: "La hija de una de mis actrices me confesó el otro día que nunca ha visto a su madre en la pantalla gigante. No le gusta ir al cine ‘porque es muy oscuro y hay gente extraña’".

Una porción del futuro será evidentemente desmaterializada. Herzog añadió sobre Cannes y el streaming: "La distribución y exhibición del cine están viviendo un giro monumental debido a Internet. Y es un ciego quien no quiera ver ese cambio. Entiendo la postura de un festival como Cannes, cuyo espíritu es el de un gran evento. Pero los cineastas de hoy tienen que ver el futuro, les guste o no. Y el futuro está en Internet, en las plataformas de streaming. Yo mismo he hecho cortos para YouTube. Mi caballo de batalla siempre será que mis películas lleguen al público a través de la gran pantalla, pero los jóvenes ya no acuden a los cines".

SEGUNDO ROUND ENTRE CANNES Y NETFLIX

La edición 71 del festival empieza hoy con alboroto. Desde hace meses viene arrastrando varias polémicas por ir a contracorriente de las tendencias y costumbres actuales. Los franceses se ponen serios.

Han prohibido, por ejemplo, los 'selfies' en la alfombra roja. "Desorden inoportuno" y práctica "ridícula y grotesca" han sido algunos de los argumentos esgrimidos por los organizadores.

Pero eso es una minucia en comparación con el pleito de fondo entre Cannes y Netflix que estalló el año pasado. La legislación francesa exige que las películas se exhiban en las plataformas de streaming después de 36 meses de su estreno en los cines. Esto, obviamente, es inviable para el modelo de negocio de Netflix. En el 2017, Cannes decidió que esta norma tiene que ser respetada si es que una película desea participar en el festival. Entonces Netflix le dijo chau a Cannes.

El conflicto no le hizo ninguna gracia a Beatrice Welles, la hija de 62 años del mítico cineasta Orson Welles (1915-1985). Con el apoyo de Netflix y siguiendo las instrucciones anotadas por Orson Welles, un equipo de profesionales acaba de darle forma a "The Other Side of The Wind", la película que el inmenso realizador no pudo concluir en los años 70. Si hay un lugar en el que el filme debe ser estrenado, este es Cannes. Pero por el embrollo con Netflix, esta posibilidad se esfumó.

Entonces Beatrice Welles publicó una contundente carta abierta dirigida a Ted Sarandos, el jefe de contenidos de Netflix, para que repiense su postura. En la misiva se afirma: "Tengo que hablar en nombre de mi padre. He visto cómo las grandes compañías destruyeron su vida, su trabajo, y al hombre que tanto quise. No me gustaría ver cómo Netflix se suma a estas compañías. [...] Por favor, reconsidere su decisión y deje que el trabajo de mi padre sea el puente que una a Netflix y Cannes".

Los franceses, sin embargo, son muy conscientes de que buena parte del porvenir audiovisual discurrirá irremediablemente por streaming. Por algo, en abril de este año, se llevó a cabo la primera edición del Festival de Series de Cannes. Pelear contra el celular es una lucha en vano. Mejor ser su aliado y sacarle provecho.

LA EDICIÓN DE TODOS LOS CONFLICTOS

Otro lío de Cannes 2018 se relaciona con la reorganización de las funciones para la prensa (según sus críticos, ahora estas son más restringidas). Además, no se sabe si "El hombre que mató a Don Quijote", el filme del director Terry Gilliam sobre el inmortal personaje de Miguel de Cervantes que está pauteado para cerrar el festival, podrá exhibirse en la clausura, ya que Paulo Branco, ex productor del proyecto, entabló una demanda por derechos de difusión. Mañana se conocerá el fallo sobre este entuerto.

Ante tantos aspavientos, Thierry Frémaux, director artístico de Cannes, dio ayer una conferencia de prensa no programada y aseguró que el festival no está luchando contra el mundo. También se refirió con humor a las discrepancias con Netflix: "El año pasado fue el episodio 1, este año el episodio 2 y el próximo será el 3".

Lo que parece haber intentado Frémaux es sugerir que Cannes está siendo cauteloso para no asemejarse a un circo. Él precisó: "El Festival de Cannes ha construido su leyenda y su prestigio sobre una cierta elegancia". Y sobre los selfies, afirmó: "Es horrible darle tal importancia, es ridículo. [...] No vienes a Cannes para verte, vienes a Cannes para ver películas".

Otro tema abordado fue Lars von Trier, quien regresa a Cannes luego de siete años con "The House That Jack Built", sobre un asesino en serie encarnado por Matt Dillon. En el 2011, en la presentación de su filme "Melancolía", el cineasta danés señaló: "Entiendo a Hitler, aunque comprendo que hizo cosas equivocadas, por supuesto. Solo estoy diciendo que entiendo al hombre, no es lo que llamaríamos un buen tipo, pero simpatizo un poco con él".

En el acto, Von Trier fue expulsado de Cannes. Luego el danés pidió perdón y dijo que nunca más volvería a ser un 'showman' en una conferencia (esto solo ha sido cumplido a medias por este campeón del márketing). Sobre la vuelta de Von Trier, Frémaux indicó: "No es antisemita, no es antijudío, no es un nazi. Fue castigado y [el presidente del festival] Pierre Lescure, junto con la junta directiva del evento, decidió que el castigo había durado suficiente”.

SINTONIZAR CON LOS CAMBIOS

Cannes 2018 será la primera edición del festival tras el estallido de las denuncias de acoso sexual contra Harvey Weinstein que derivó en iniciativas feministas como #MeToo. Es sintomático que la presidenta del jurado de la Competencia Oficial de este Cannes sea la actriz Cate Blanchett.

Frémaux apuntó que lo que importa es la calidad de las películas y no el género de los cineastas, aunque añadió que el festival procurará mejorar la proporción de hombres y mujeres en los comités de selección.

Así se afronta el devenir audiovisual en Francia, el país en el que se inventó el cine. El orgullo galo debe haberse resentido por el cambio en las reglas de juego impulsado por una empresa estadounidense como Netflix.

El Festival de Cannes se clausurará el 19 de mayo. Ese día se anunciará al ganador de la Palma de Oro, máximo premio del evento.