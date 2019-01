Dakar 2019: 10 películas sobre autos que te harán sentir la velocidad de un rally

Mientras la edición 41 del Rally Dakar continúa su marcha por el sur peruano, aquí repasamos algunas representantes del vertiginoso subgénero de las carreras. Películas en las que los pilotos y sus máquinas son los protagonistas.

1. Cupido motorizado" ( 1968 )

Robert Stevenson

El amor está al volante. Un ex corredor cree haber hallado un nuevo auto para competir, pero la verdad es que ha sido el vehículo el que lo ha elegido como su chofer y cómplice. Herbie, un simpático escarabajo Volkswagen, se convirtió en un ícono cultural de los sesenta gracias a su gran corazón latiendo entre sus pistones.

2. "The Fast and the Furious" ( 2001 )

Rob Cohen

Una banda se dedica a robar camiones en marcha desde vehículos deportivos. Un policía se infiltra en el mundo de las carreras ilegales para descubrir a los criminales, pero termina enamorándose de la hermana del principal sospechoso. Coches y chicas atractivas más el dúo Diesel/Walker supusieron la fórmula de éxito.

3. "Winning" ( 1969 )

James Goldstone

Si hay una película que grafica la pasión extrema que puede sentir un hombre por los autos es esta. En ella, el enorme Paul Newman es un piloto que pondrá en riesgo la relación con su pareja (Joanne Woodward) e incluso con su mejor amigo. Aunque la cinta flaquea por momentos, Newman la lleva sobre los hombros.

4. "Cars" ( 2006 )

Joseph Lasseter y Joe Ranft

Rayo McQueen, arrogante aspirante a campeón de carreras, tendrá que pasar su propia ‘road movie’ para cambiar su filosofía de vida. Más allá de la tradicional exaltación del valor de la amistad, la cinta de Pixar nos invita a pensar en una vida sin prisas, para apreciar aquellas grandes cosas que, pese a estar tan cerca, no notamos.

5. "The Gumball Rally" ( 1976 )

Paul Bartel

La gran película sobre carreras, la pionera, la más divertida y alocada. Un millonario seductor organiza una carrera ilegal y corredores de todo el país acuden a la cita sobre sus icónicos Chevolet, Porsche, Ferrari, Shelby Cobra o Jaguar. Para disfrutar sin prejuicios todos los gags y persecuciones policiales en un filme de época.

6. "Meteoro" ( 2008 )

Lilly y Lana Wachowski

La popular serie japonesa de los años 60 fue llevada al cine por las hermanas Wachowski, aunque con resultados menos entrañables. Aquí, el encanto rústico del Mach 5 fue transformado en un desborde de efectos visuales que induce al mareo. Una oportunidad perdida de sacarle el jugo a la nostalgia sobre ruedas.

7. "Le Mans" ( 1971 )

Lee H. Katzin

Impulsado por el éxito sin frenos de "Bullitt", el carismático Steve McQueen vuelve a pisar el acelerador en esta película, donde interpreta a un piloto que retoma su carrera tras un año entero de lesión. El desafío será en Francia y tendrá un componente emotivo: él se enamorará de la viuda de un piloto que murió en la misma carrera en que él se accidentó.

8. "Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby" ( 2006 )

Adam McKay

Ambientada en las famosas competencias de Nascar, esta comedia se sostiene en el gag absurdo, la estupidez como regla y el talento protagónico de la dupla Will Ferrell-John C. Reilly. Aceptable combinación de humor y acción que cuenta con la aparición de varias figuras del automovilismo.

9. "The Cannonball Run" ( 1981 )

Hal Needham

La decadencia del subgénero de carreras ilegales que recorren EE.UU. de costa a costa. Rescatando a un memorable Roger Moore que parodia su imagen de James Bond sobre un Aston Martin DB5, y la química entre Burt Reynolds y Farrah Fawcett, el resto son muchos chistes malos y destrozos de autos por doquier.

10. "Rush: pasión y gloria" ( 2013 )

Ron Howard

Basada en una historia real, cuenta la conocida rivalidad entre el austríaco Niki Lauda y el británico James Hunt, megaestrellas de la Fórmula 1 en los años 70. Howard concreta un suceso cinematográfico, con mucho vértigo, notables escenas de carrera y un componente emocional clave, cuando la fatalidad alcanza a Lauda.