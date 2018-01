Emanuel Soriano y el reto de traer de regreso a "Django" a la pantalla

La carrera actoral de Emanuel Soriano está llena de personajes nobles, inocentes y trabajadores. Valdría mencionar a Álex, el muchacho que buscó su lugar en el mundo en “El premio”, filme del 2009 dirigido por Alberto 'Chicho' Durant; a Santiago Nasar, joven que fue falsamente acusado de violar a una chica y cuyo 'vía crucis' se narró en “Crónica de una muerte anunciada”, obra montada en el 2012 en el Teatro Británico; o al inocente y enamoradizo Apolinario, agente de seguridad que fue parte de la segunda temporada de “Mi amor el wachiman”, serie transmitida en el 2013 por América TV.

Pero esa tendencia se quebrará con su aparición en "Django, sangre de mi sangre", el drama y filme de acción que continuará la historia de “Django, la otra cara” (2002) y que se estrenará el jueves 25 de enero. Allí, Soriano interpretará a José, un calculador muchacho que ha seguido los pasos de Django, su padre, en el mundo del hampa bajo el seudónimo de Montana y que ahora se dedica a los robos, marcajes y secuestros.

Al respecto, el actor comenta que su personaje no solo quiere ser el heredero del trono que dejó Django cuando lo apresaron hace 15 años, sino que va por más y quiere convertirse en el que comanda y lidera el bajo mundo. "Por eso es que cuando ve a su viejo recién salido de la cárcel y se da cuenta de que ha cambiado, se decepciona y le dice: ‘¿Qué pasó, Django? ¿Dónde quedó la leyenda?’”, explica Soriano.

Además, el actor comenta qué es lo que mueve a Montana: "Él le reclama a su viejo haberlo abandonado. Si te pones a pensar, cuando Django fue apresado, él tenía seis o siete años y su hermano menor [interpretado por Brando Gallesi] tan solo uno. ¿Qué imagen paterna tuvieron durante su infancia?".

EL LADO MÁS OSCURO

Soriano reconoce que no le fue fácil aceptar darle vida a Montana. "Porque, finalmente, el personaje se nutre de lo que es el actor y, en este caso, significó ahondar en mi propia oscuridad. A veces, uno se imagina lo que haría ante situaciones límites y en esta experiencia puse a prueba esos pensamientos. Nunca olvidaré cuando Bruno Odar me enseñó a interpretar a un asesino. Le pregunté cómo podría hacerlo si nunca había matado a nadie y él me respondió: 'Pero has matado a una cucaracha, ¿qué sentiste?'. Y eso era, tomar ese placer que causa escuchar el 'crunch', incrementarlo e imaginar que no se trata de un insecto, sino de un humano", cuenta el actor.

Se le pregunta si disfrutó la experiencia de interpretar a un malvado como Montana, pero antes de contestar, deja sentada su postura: según él, Montana no es una mala persona. "Obviamente, no estoy de acuerdo con lo que él hace, pero darle vida y mostrar a un humano que también se quiebra, me permite explicar su conducta y mostrarlo como es en realidad. Quizá las novelas mexicanas y las fábulas que nos contaron desde niños acostumbraron a que el mundo se divide entre malos y buenos, ese cliché", señala. Dicho esto, él responde: "Me fue muy difícil interpretarlo. Justo estaba saliendo de una depresión y aunque eso hizo que fuera más fácil abrir las puertas de mi oscuridad e interpretar al personaje, era muy complicado soltar esas emociones. Pero tuve suerte porque después de las grabaciones tenía que ir a actuar en 'El curioso incidente del perro a medianoche' en La Plaza, obra en la que hice de un chico Asperger que, casualmente, tenía la capacidad de dejarlas ir con rapidez. Fue una grata coincidencia".