Fernando 'Pino' Solanas: "Nunca la cámara es objetiva"

Lo suyo es el documental como ensayo de opinión: una mirada combativa que rastrea los orígenes o consecuencias de la injusticia, entre otras batallas. La propuesta del director Fernando ‘Pino’ Solanas, de 82 años, es propensa al debate. Pero el tono de esta conversación no se acerca al dramatismo. El homenajeado de la edición 22 del Festival de Cine de Lima –quien también ejerce el cargo de senador en Argentina– charla con amabilidad y risas en el Swissotel. El evento se clausurará el 11 de agosto.

—No me fío de Internet y quiero confirmar datos. ¿Cuál es el origen de tu sobrenombre?

Ni mi madre recuerda bien de dónde salió eso. Dice mi madre que es de unos vocablos que yo emitía en la infancia… [el realizador imita unos balbuceos] y quedó Pino.



—Acabo de mencionar Internet y hoy se habla mucho de la posverdad. ¿El documental puede ser un antídoto de esto?

El poder no es escribir, informar o hacer los contenidos. El poder es la comunicación. Puedes hacer estupendas películas, pero no tienes dónde pasarlas. Hoy vivimos en las sociedades mediáticas; en la 'mediocracia', donde lo audiovisual tiene un poder tremendo. Y estamos pasando de la era del televisor al telefonito. Si no entras en ese sistema, no existes. Quedas reducido en las pestañas de la sociedad, en los márgenes. Siempre hay guetos: culturales, ideológicos o religiosos. ¿Cuánto puedes incidir en la sociedad desde el gueto del cineclub? No digo que no sea importante. Al menos queda como testimonio. Pero que puedas incidir en el debate público, difícil.



—¿Cómo se ubican tus documentales en este escenario complejo?

Quedarán como documentos y testimonios para los museos, las investigaciones y las filmotecas. O quedarán en la web como información. Pero en el lugar de las grandes mayorías, si no tienes la bendición de los medios estás liquidado. He hecho una carrera importante, etcétera, pero me cuesta pelear un lugar en los medios. ¿Adónde caminan mis documentales? Caminan distribuyendo muchos DVD’s en las organizaciones sociales. Mis documentales son materia obligada en casi todas las universidades. He querido en todos mis documentales tener como referencia el ensayo de opinión. Nunca la cámara es objetiva. Diría que mis películas son un cine de fusión de géneros: hay procedimientos del documental, del cine directo, materiales de archivo o procedimientos de la ficción, porque uno recrea o repite cuando algo no quedó claro.



—Es una obra que le reta al filtro del tiempo.

Mis documentales en algún tiempo se exhibieron en las televisoras, pero a medida que se fue pudriendo la situación nacional, mis películas empezaron a desaparecer. Sé que mis películas van a quedar, pero será en los sindicatos, las universidades, las organizaciones sociales. Por supuesto, es muy difícil recuperar un dólar o un peso de estas películas. Porque tienes el karma de que la militancia no concibe pagar una entrada por estas películas. Y tampoco llevaría a la novia el viernes o sábado por la noche a ver estas películas. En su lugar buscaría una comedia romántica o una de divertimento. Mis películas son para el día lunes.



—Un cliché con el que se mira a la Argentina es que su sociedad está llena de grietas. Todo se polariza: kirchnerista o anti-kirchnerista, Menotti o Bilardo, Boca o River, Vilas o José Luis Clerc… ¿Por qué es tan difícil ponerse de acuerdo?

Imposible que yo te lo pueda responder. Esto es una materia que no ha sido lo suficientemente analizada con seriedad y objetividad por la psicología social o la antropología cultural. Habría que hacer un estudio interdisciplinario.



—Un fenómeno insondable.

Es muy lamentable. Esa polarización no es ajena a la polarización mediática. Es una sociedad en la que nos falta mucho para domesticar a las fieras que, cuando muerden, lanzan veneno.



