Festival de Cine de Lima: una guía para ver lo mejor del cine latinoamericano

Con el reconocido cineasta Josué Méndez como nuevo director artístico y la presencia de Marco Mühletaler a la cabeza del Centro Cultural de la PUCP, el tradicional y querido Festival de Cine de Lima cumple 22 años de existencia. Y lo hace con una programación sumamente variada, muy abierta, con particular énfasis en la producción peruana, una apuesta que siempre requiere riesgos.

La fiesta fílmica comienza mañana y se alargará por nueve días de proyecciones y actividades paralelas. En esta nota, destacamos lo mejor de su apetitosa grilla.

COMPETENCIA DE FICCIÓN

Es, por tradición e historia, la sección más buscada por el público y la que más expectativas suele generar. Allí se encuentran los largometrajes de ficción que pugnarán por el preciado trofeo Spondylus del festival. En esta ocasión, serán 18 los filmes en contienda, provenientes de nueve países. Destacan algunos títulos que vienen con los mejores comentarios, como la argentina "Muere, monstruo, muere", la brasileña "Las buenas maneras" y la paraguaya "Las herederas". Es de destacar la presencia peruana, con cuatro cintas: "Casos complejos", "Los helechos", "Mataindios" y "Todos somos marineros".



COMPETENCIA DOCUMENTAL

Para muchos, el género documental es el que mayor fuerza demuestra entre las nuevas producciones latinoamericanas. Y, en efecto, las últimas ediciones del festival han mostrado trabajos notables. Este año no será la excepción, con películas de diversa temática. Serán 11 los filmes en la sección, donde resaltan dos del Perú: "La búsqueda", de Mariano Agudo y Daniel Lagares, y "Volver a ver", de Judith Vélez, ambas aproximaciones a los años de violencia en nuestro país.



Reel Competencia - VIDEO

HECHO EN PERÚ

Esta sección en particular, también en competencia, fue creada para impulsar aún más la producción nacional, que cada año intenta ser más significativa. Entran aquí tres documentales y tres ficciones (un par de ellas como coproducciones con otros países) de estreno absoluto en el Perú. Estos son: "Sangra. Grita. Late", de Aldo Miyashiro; "Vientos del sur", de Franco García; "Frontera azul", de Jorge Carmona y Tito Köster; "La hija del maestro del puente", de Matthew Leahy y Elisa Stone Leahy; "Prueba de fondo", de Óscar Bermeo y Christian Acuña; y "Las hijas de Nantu", de Willy Guevara.



LAS IRRESISTIBLES

La cuarta y última categoría de películas en competencia. Aquí se agrupan otras 12 cintas latinoamericanas (también entre el documental y la ficción) que destacan por su variedad temática y tratamiento cinematográfico. Desde la historia real de una veterana bailarina ("La última vedette") hasta una cinta animada ("Virus tropical"), pasando por el retrato de unas mujeres guerrilleras en "¡Las sandinistas!" y la comedia de parejas "Recreo". Todas entrarán a la disputa del Premio del Público del festival.



LAS ACLAMADAS

El circuito de festivales a escala mundial es amplio e intenso. Desde Cannes hasta Toronto, desde Venecia hasta Berlín, son muchas las cintas que los cinéfilos más exigentes esperan para ver en pantalla grande. Esta sección incluye ocho filmes que han ganado enorme prestigio entre el público y la crítica. Entre ellos resaltan "El infiltrado del KKKlan", lo último del gran Spike Lee; "The wild pear tree", del turco Nuri Bilge Ceylan; "En tránsito", de Christian Petzold; y "Una cuestión privada", de los históricos hermanos Vittorio y Paolo Taviani, el primero de los cuales falleció hace solo cuatro meses.



Marco Muhletaler, Director General, y Josué Méndez, Director Artístico del Festival de Cine de Lima conversan sobre el evento

HOMENAJES

Cuatro décadas de entrega al quehacer cinematográfico tienen que reconocerse como es debido. Y el tacneño Pili Flores Guerra se ha ganado el mérito a pulso, al trabajar en algunas de las más importantes producciones que se hayan hecho en nuestro país: desde "Muerte al amanecer" y "La ciudad y los perros", de Francisco Lombardi, hasta cintas de Lucho Llosa, Andrés Cotler, Rocío Lladó y otros talentos más jóvenes. "Cuando apareció el sistema digital, Pili fue aprendiendo las nuevas fórmulas y trabajando con entusiasmo mientras yo me lamentaba añorando el celuloide", señala Gianfranco Annichini, otro gran hombre de cine.



Junto a Flores Guerra, también recibirán homenajes el cineasta argentino Fernando 'Pino' Solanas y el productor portugués Paulo Branco, quien ha concretado filmes de consagrados como David Cronenberg, Wim Wenders, Raúl Ruiz, Manoel de Oliveira, entre otros. No es poca cosa.



Pili Flores Guerra (Foto: El Comercio)

ACTIVIDADES PARALELAS

Lecciones desde Francia

Olivier Ayache-Vidal y Fanny Aubert-Malaurie hablarán sobre el Instituto Francés, las estrategias y los programas de ayuda.

Sábado 4 de agosto, 5 p.m. Sala 3 del CCPUCP. Ingreso libre.



CalArts presenta

Representantes del Instituto de las Artes de California, en Estados Unidos, compartirán sus experiencias en torno a la realización y la gestión.

Sábado 4 de agosto, 6 p.m. Sala de conferencias del CCPUCP. Ingreso libre.



Habla 'Pino' Solanas

El director argentino presentará su charla maestra titulada El legado del Tercer Cine en las Tendencias del segundo milenio.

Domingo 5 de agosto, 11 a.m. Sala Azul del CCPUCP. Ingreso libre.



Taller actoral

El experimentado intérprete argentino Ernesto Suárez dictará un taller de actuación, dirigido a profesionales del rubro.

Del 6 al 10 de agosto (10 a.m. a 1 p.m.).Costo: S/330. Sala 3 del CCPUCP. Inscripciones: www.centroculturalpucp.com



Charla con Lucía Murat

La gran cineasta brasileña, quien presenta su película "Plaza París" en el festival, dialogará sobre su obra con el público asistente.

Martes 7 de agosto, 11 a.m. Sala 5 del CCPUCP. Ingreso libre.



Una guía necesaria

Augusto Tamayo y Nathalie Hendrickx presentarán su libro "Financiamiento, distribución y márketing del cine peruano".

Martes 7 de agosto, 6 p.m. Sala 3 del CCPUCP. Ingreso libre.



Cinefilia de vieja escuela

El incombustible Isaac León Frías presenta "Hablemos de cine II", nueva recopilación de textos de la recordada revista de críticas.

Miércoles 8 de agosto, 7:30 p.m. Sala 3 del CCPUCP. Ingreso libre.



Ellas y el cine

Cinco mujeres hablan sobre su trabajo en el séptimo arte: Natalia Garagiola (Argentina), Laura Bari (Argentina), Beatriz Seigner (Brasil), Paulina Suárez (México) y Gabriela Yepes (Perú).

Viernes 10 de agosto, 11 a.m. Sala 5 del CCPUCP. Ingreso libre.



El arte de hacer una película

Paulo Branco, notable hombre de cine portugués, ofrecerá la clase maestra La Creatividad del Productor, entre la Certeza y el Azar.

Sábado 11 de agosto, 11 a.m. Sala Azul del CCPUCP. Ingreso libre.



MUCHO MÁS POR VER

El documental "Yo no me llamo Rubén Blades" es la película inaugural de este festival que tiene múltiples muestras y secciones. Allí están, entre otros, la variedad de La Vuelta al Mundo en 8 Días; los documentales de la Gira Ambulante; los filmes peloteros en Más Allá del Fútbol; y el debut de la sala de Realidad Virtual, con siete cintas que prometen una experiencia inédita y deslumbrante.



DATO

Festival de Cine de Lima

Del 3 al 11 de agosto en el CCPUCP (Av. Camino Real 1075, San Isidro); Cineplanet Alcázar, Primavera y Salaverry; y otras sedes. Información, precios y horarios en: www.festivaldelima.com.



► DESCARGA AQUÍ LA PROGRAMACIÓN