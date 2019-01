"Glass": la cinta con la que M. Night Shyamalan quiere conquistar a la crítica

La historia empezó hace casi 20 años y va más o menos así: M. Night Shyamalan dirigió en el 2000 la exitosa "El protegido" y se quedó con las ganas de filmar una secuela. Pasó el tiempo, se embarcó en otros proyectos, y en el 2016 decidió recuperar a un personaje que quedó fuera del guion de la ya mencionada película para crear "Fragmentado". Con ello, se abría la posibilidad de unir esas dos obras en una tercera y definitiva. Y eso es "Glass", el cierre de la trilogía que se estrena hoy en cines locales.

En esta cinta son tres los personajes protagonistas: David Dunn (Bruce Willis), el misterioso hombre que parece indestructible; Kevin Wendell Crumb (James McAvoy), un sujeto con 23 personalidades, entre ellas una muy peligrosa conocida como La Bestia; y Elijah Price (Samuel Jackson), un hombre con huesos de cristal pero con una mente maquiavélica. Triple encuentro de figuras extraordinarias que parecen salidas de un cómic por demás retorcido.



► "Glass": 5 datos desconocidos de la película

► "Glass": sinopsis, actores, personajes y todo sobre la película

Y los que conozcan la carrera de Shyamalan ("Sexto sentido", "Señales", "La aldea") seguramente intuirán que la película tendrá su acostumbrada dosis de giros sorpresivos, hechos sobrenaturales y suspenso. El director ha dicho, además, que a pesar de tratarse de una suerte de trilogía, ha trabajado para que "Glass" se sostenga en sí misma, al igual que sus dos predecesoras. Hay curiosidad y dudas al respecto.



TALENTO IMPREDECIBLE

Desde hace varios años, Shyamalan se ha convertido en un cineasta sumamente divisivo. Desde el éxito que consiguió con "Sexto sentido" a fines de los noventa, la crítica comenzó a considerarlo como uno de los mejores prospectos de Hollywood. Incluso alguien lo catalogó como "el nuevo Hitchcock". Pero conforme fueron pasando los años, la situación dio un giro de 180 grados. La prensa vapuleó algunos de sus trabajos como "La dama en el agua" (2006), "The Happening" (2008) y "The Last Airbender" (2010). Para esas alturas, y con solo 40 años, había pasado de ser una joven promesa a un director acabado.



Fue justamente con "Fragmentado" que Shyamalan volvió a recibir la gracia de críticos y espectadores, y esa tal vez haya sido la razón que lo animó a continuar con la historia. Es más, en una reciente entrevista con Yahoo, Shyamalan reveló que había rechazado algunas ofertas para dirigir cintas de Marvel y DC. "Ese tipo de universos fílmicos tiene un gusto muy propio. No digo que nunca vaya a dirigir alguna de esas películas, pero es difícil imaginarme haciéndolo. [...] Los productores de películas como esas usan un determinado lenguaje y es respetable. No sería justo que yo quiera imponer mi estilo", señaló.



Sin embargo, en la onda polémica que parece perseguir al director, las primeras reacciones hacia "Glass" también han sido bastante diversas. Algunos especialistas la han criticado por una supuesta grandilocuencia y muy poca sustancia, y otros han expresado su decepción, asegurando que se trata de un desenlace que no queda a la altura. En el bando opuesto, los mejores comentarios vienen por el lado de la actuación de McAvoy, quien ya en "Fragmentado" sorprendió con su papel protagónico de personalidades cambiantes.



Al margen de todas esas apreciaciones, "Glass" quiere coronarse como el primer 'blockbuster' del año, y para ello tiene el respaldo de un público con altas expectativas. Según el portal Deadline, la cinta podría recaudar entre US$105 y US$120 millones este fin de semana. Habrá que ver si eso le resulta suficiente.

LA SAGA

"EL PROTEGIDO" (2000)

Hipnótica y sosegada, esta cinta de superhéroes muestra a dos seres opuestos: un hombre de cristal y otro que parece inquebrantable. Primera parte de la trilogía que confirmó a Shyamalan como maestro de la intriga.

"FRAGMENTADO" (2016)

El cineasta estadounidense volvió a su mejor forma con esta película en la que James McAvoy se luce como un psicópata escindido en múltiples identidades. Aterradora y atrapante de inicio a fin.