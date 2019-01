"Jugo de tamarindo": Karen Dejo, del "Quibiribironbo" a la pantalla grande

El refrán "El que mucho abarca, poco aprieta" no tiene que ser necesariamente una limitación. En "Jugo de tamarindo", Julio Andrade se apropia de los créditos de guionista, actor, director, intérprete y otros cargos. El todoterrenismo es una oportunidad. El músico ha dejado orgulloso su firma en su debut en la dirección. En el afiche destaca la frase "Una película de Julio Andrade". Tranquilamente pudo haber colocado al lado de ella el onomatopéyico y recordado "Quibiribironbo". Lo omitió.



No es la primera vez que Andrade imprime su sello en la pantalla grande y en un producto que apunta a tener una resonancia popular. Ya en "Quiero saber" (2012) figuraba la línea "Una película de Julio Andrade", aunque también resaltaban las palabras "Dirigida por Patricio Olguín". Andrade se tomó su tiempo para lanzarse a la dirección. Cuando se decidió a hacerlo, el entusiasmo de la autorreferencialidad o de citarse a sí mismo se apoderó de él. El metalenguaje se aproximaba. Andrade le consultó a Karen Dejo si deseaba sumarse al juego de espejos. Ella respondió que le encantaba la idea. Motivaciones le sobraban. Para resumir esas razones, Dejo señala que el videoclip de "Jugo de tamarindo" (2003) "lo fue todo".



Este videoclip dirigido por Percy Céspedez y protagonizado por Dejo ha sobrevivido al filtro del tiempo. La gente recuerda sus imágenes y sus reminiscencias con sabor local y cabaretero a Kim Bassinger y a los contraluces de "Nueve semanas y media". Andrade afirma que "Jugo de tamarindo" es "una canción en la que yo busco reivindicar a la mujer que trabaja en un night club". También cree que si hubiera hecho otro videoclip con Karen Dejo, hubiera sido forzado. Quedaba la posibilidad de convertir "Jugo de tamarindo" en una película. Cuando esta chance tomaba forma, Andrade quería que el "Quibiribironbo" de su coro no opacara lo demás. Él buscaba que las resonancias de sus estrofas y su historia tuvieran su espacio.



A Andrade ya no le afecta el qué dirán, las críticas o el cargamontón. Hay que tomar riesgos, como la confusión que generó con "Se la llevan fácil", ese estribillo entonado por su voz ronca. El cantante comenta: "Los miedos ya no forman parte de mi vida. Tengo una coraza y estoy hecho a prueba de balas. Si viviera preocupado por la crítica, ya no haría nada. Hice una campaña con el famoso producto 'Se la llevan fácil', la gente se comió que era una canción –cuando no lo era y en ninguno de mis discos la encuentras– y me dieron con todo. Son riesgos que uno tiene que asumir. En esta ocasión, hermano, sencillamente me siento más maduro. Veo mucho cine. Y valgan verdades, ¿por qué no ponerme como director? Si soy yo el que está dirigiendo".

"Jugo de tamarindo" se centra en un músico (Andrade) con líos domésticos y maritales. Hasta que en plena gira se reencuentra con una bailarina (Dejo) con un pasado traumático y con quien tiempo atrás realizó un exitoso videoclip. Andrade asegura que se llevó a cabo un trabajo concienzudo para darle a la película un buen acabado técnico. Agrega que la cinta está destinada al mercado del cine comercial y "a entretener a la gente", y que él también espera que esta pueda competir en festivales internacionales, por lo que se ha procurado que "el lenguaje no sea tan coloquial a nivel de jerga local".



LISURAS Y EROTISMO

Muchas películas peruanas son reducidas a la categoría de "calatas y lisuras". Se le consulta a Andrade sobre cómo piensa manejar este tema, además de sugerirle si es que "Jugo de tamarindo" simplemente se defenderá sola. Él detalla: "Las lisuras son bastante puntuales. Creo que el personaje más lisuriento termina siendo el mío, y es en tres momentos muy puntuales porque me quieren sorprender y sembrar un ampay".



¿En qué género se sitúa "Jugo de tamarindo"? Su director responde que algunos le han comentado que es “una suerte de 'thriller'" y que para otros se trata de una comedia erótica. Y añade: "Hay un contenido alto pero muy bien tratado de erotismo. Hemos tenido cuidado de evitar la vulgaridad o que se asocie la película con la pornografía". Luego Dejo toma la palabra y muestra su empatía con el papel de "una chica que trabaja en un night club y se enamora, y que, sobre todo, luce su belleza".



"Jugo de tamarindo" también tiene nexos con la historia personal de Andrade. Varias escenas fueron grabadas en la laguna de Huacachina y en Ica. La abuela del cantautor vive en Pisco. Y décadas atrás, Andrade jugó como puntero o lateral izquierdo en la Segunda División del fútbol peruano. Él sudó la camiseta del club Bella Esperanza de Cañete. En 1984, el equipo alcanzó la final de la Copa Perú, en la que fue derrotado por el UTC de Cajamarca. Hasta que Andrade se decidió por la música.



Se le consulta al intérprete, por último, por otra conexión familiar o por un tema fuera de las melodías y los ritmos: su hermana Ina Andrade está casada con Antauro Humala, quien sigue recluido en la cárcel. El músico y autor de "Jugo de tamarindo" se limita a pronunciar que hay celebrar el amor y respetarlo.

