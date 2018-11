"Al otro lado del viento": nuestra crítica a la última cinta de Orson Welles

Hubo que esperar más de cuatro décadas. Se trata de "Al otro lado del viento", última y misteriosa película que Orson Welles, el director de "Ciudadano Kane" (1941), filmó en los años setenta, luego de su largo exilio europeo. Una cinta que se volvió maldita en tanto Welles dedicó seis años de su vida a un rodaje accidentado e intermitente que, si bien finalizó en 1976, nunca pudo acabar de editar. Él murió en 1985, a los 70 años.



Pues bien, gracias al trabajo de curaduría dirigido por Frank Marshall, con la colaboración de Bob Murawski en la edición, llega, gracias a Netflix, este trabajo póstumo que supera todas las expectativas. Más allá de la quimera de preguntarse cuán diferente hubiera sido el corte final hecho por el propio realizador, estamos ante una aventura wellesiana en todo derecho, llena de sus obsesiones y temas, con el añadido de un gran poder de anticipación sobre lo que sería el cine del futuro.



Esta es, en primer lugar, una autoconsciente película anti-Hollywood, aunque sobre Hollywood, y cargada por el cine de guerrilla que se venía haciendo años atrás: las olas europeas y el nuevo cine americano de fines de los sesenta. Welles volvía inspirado por una modernidad fílmica en la que él ya se había iniciado, pero que de alguna manera lo había sobrepasado. En ese sentido, “Al otro lado del viento” es la réplica de Welles a Michelangelo Antonioni y Jean-Luc Godard, pero también a sus compatriotas Dennis Hopper, Arthur Penn o Peter Bogdanovich.



Fiel a un espíritu rebelde, Welles filma esta vez –con su joven camarógrafo Gary Graver– no una película, sino el proceso de hacerla. El mítico John Huston, como álter ego de Welles, es Jake Hannaford, viejo director que trata de terminar su último opus. Pero lo interesante es que él está siendo observado sin concesiones, se le está fustigando desde la prensa y la crítica: una miríada de intelectuales y periodistas lo asedian. Todo el filme es la grabación atolondrada de esos reportajes en el último día de vida de Hannaford.



En "Al otro lado del viento" también vemos fragmentos de esa cinta inconclusa que Hannaford está fraguando y que lleva el mismo título. Todo se hace, así, un juego de reflejos. Como le sucedió a Welles, esta es la historia de un director que no puede terminar una película. Por otro lado, es una reflexión sobre un monstruo megalómano, un nuevo Charles Foster Kane (este se inspiró en el magnate de la prensa William Randolph Hearst). Y, a semejanza de Kane, esta es una auscultación fragmentaria acerca de la elusiva verdad de un hombre.



Si la clave esquiva para conocer la verdad de Kane era una palabra –'Rosebud'–, el dato perdido para conocer el secreto de Hannaford es la película que está haciendo. Allí vemos imágenes que remedan el cine de Antonioni o de algún autor europeo, donde una bella mujer desnuda persigue a un joven muchacho semidesnudo. Ella (Oja Kodar) representa a los nativos americanos, mientras él (Robert Random) a un blanco anglosajón. Ella lo persigue para seducirlo y "violarlo", mientras él adopta una actitud femenina.



En la segunda parte de la cinta, aparecen personajes de la industria del cine: por ejemplo, la severa crítica Julie Richie (Susan Strasberg), en clara alusión a Pauline Kael, quien dio tantos dolores de cabeza en vida a Welles. Como otros, ella alude a la latente homosexualidad que ronda tanto el erotismo de la película de Hannaford como los meandros de su vida misma. Todo esto como parte de diálogos violentos y recriminatorios, enanos que recuerdan al cine de Federico Fellini, más un torbellino de imágenes lanzadas con una mezcla de furia y belleza que parecieran haber sido rodadas por un Rimbaud resucitado. Por ello y mucho más, no podemos más que celebrar esta pieza magistral de Orson Welles.

AL DETALLE

Puntuación: 5/5 estrellas

Título original: "The Other Side of The Wind".

Género: drama.

País y año: EE.UU., 2018.

Director: Orson Welles.

Actores: John Huston, Oja Kodar, Peter Bogdanovich, Mercedes McCambridge.

"Al otro lado del viento" no se exhibe en los cines locales. Se estrenó en Netflix el 2 de noviembre.