"Margarita 2": César Ritter defiende secuela de cinta peruana

Recurre a una prolongada siesta cuando está estresado y su mejor amiga es una niña de 11 años. Se podría decir que su personalidad es similar a la de un pequeño atrapado en el cuerpo de un adulto. Esta es la descripción que encaja a la perfección con Charly, el personaje al que el actor César Ritter vuelve a dar vida en "Margarita 2 y la banda de los hermanos mayores", secuela de la película que llegará a los cines peruanos desde mañana jueves 2 de agosto.

Allí, la tierna pero al mismo tiempo astuta Margarita –interpretada por Francisca Aronsson– se enfrenta a un nuevo dilema: va a tener un hermano y ante la posibilidad de que ella quede en segundo plano, decide poner en marcha un plan junto a un grupo de amigos que la ayudarán con su objetivo, formando un grupo inquebrantable.

Para el intérprete, su personaje es más que el mejor amigo de Margarita. Se trata de un rol que sirve como recordatorio de las cosas más importantes de la vida. "Me dieron libertad para hacerlo propio. Muchas de las improvisaciones partían de mí, de una parte más lúdica, de niño. Charly es un hombre que mantiene aspectos olvidados, como la capacidad de escuchar y de vivir acorde con lo que le gusta y le mueve", anota.

DEFIENDE LA SECUELA

No es novedad que ciertos éxitos cinematográficos tienden a alargar sus historias desarrollando una segunda o hasta tercera parte, cayendo en el agujero de la repetición de la trama. Sin embargo, para Ritter esta propuesta merecía contar con una secuela. Él explica: "Es una historia que le sucede a cualquiera, tal vez no a ti pero sí a tu vecino, papá o mejor amigo [...]. Esta segunda parte acentúa el sentido del humor, y hasta tenemos una mascota que actúa. Es familiar, sencilla, para pasar un buen rato".



Tráiler de "Margarita 2"

LECCIONES DE VIDA

En una sociedad tan tradicionalista como la peruana, el actor rescata el aporte que brinda el desarrollar más tramas similares a la historia de Margarita.



"Esta cinta me enseñó a romper conceptos. La familia es algo más que aquello establecido en la sociedad. Las familias no se construyen por un solo modelo, hay distintas maneras, pero con los mismos principios y valores [...]. Una familia también puede componerse de personas que te aman y sostienen, y no necesariamente de lazos sanguíneos", concluye.