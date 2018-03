María Magdalena: misteriosa y cautivadora en el cine

Son pocas las informaciones que los evangelios y los textos bíblicos brindan sobre María Magdalena. He ahí su halo de misterio. De ella Jesús expulsó "siete demonios" (¿se trató de un exorcismo o se expurgó un mal del cuerpo y del espíritu?). También se narra que

ella contempló la crucifixión de Jesús y que fue una de las primeras personas que recibió la noticia de la resurrección del Redentor. El enigma ha dado pie a las especulaciones, a las polémicas y a innumerables aseveraciones que no están respaldadas por datos. La etiqueta o la confusión más repetida: María Magdalena fue prostituta.

Pero María Magdalena es, sobre todo, un símbolo. Ella representa la fidelidad hacia Cristo, el compromiso de servicio y el amor puro y devoto de una discípula hacia el Mesías.

No sorprende que la figura de María Magdalena fascine o genere curiosidad, y que haya sido retratada en películas y otras expresiones

artísticas. En la pintura su presencia es notoria. Caravaggio, Tiziano o el Greco se han sentido intrigados o movilizados por ella. Ahí está, por ejemplo, el óleo sobre tela "Magdalena penitente con la cruz" (se calcula que fue elaborado hacia el año 1585), del Greco. Ahí se aprecia a una Magdalena meditabunda ante el crucifijo. Su mano izquierda señala a una calavera, como si reflexionara sobre la existencia material o espiritual. Su rostro transmite paz, como si esta fuera producto de una profunda indagación que derivó en una transformación.

Tampoco asombra que más de un artista se haya hecho preguntas. Y hay interrogantes que navegan entre la pertinencia y la controversia,

por supuesto.

Una vez, el cineasta Abel Ferrara –quien dirigió "Mary" (2005), en la que Juliette Binoche representa a María Magdalena– indicó al diario "El País": "Una película sobre María Magdalena es un filme sobre Cristo [...] Quería llegar a la médula de cómo empezó el dominio del hombre en el mundo en detrimento de la mujer. Cristo era un feminista. Incluso en la Biblia, en el Evangelio de San Juan, se reflejan las ideas feministas de Cristo. Yo, además, me pregunto qué hacían tantas horas juntos. Eran un hombre y una mujer. Nuestra educación

católica nos ha impedido verlo. Pero un católico maduro puede ver las cosas de otra manera. Cuando miro 'La última cena' de Leonardo, y

dejamos de lado 'El código Da Vinci', veo con absoluta claridad que hay una mujer en esa mesa. Hoy no podría negarlo, pero durante años

no me han dejado verlo".

—Mirada de mujer—

Precisamente, ese punto de vista femenino es uno de los motivos que atrajo a Rooney Mara para que se convirtiera en la protagonista

de "María Magdalena", cinta dirigida por Garth Davis que acaba de ingresar a la cartelera local. En ella, Joaquin Phoenix interpreta a

Jesucristo. Una perspectiva que cobra nuevos sentidos en tiempos de Me Too y Time’s Up.

En una entrevista para la revista "Harper’s Bazaar", Rooney Mara afirmó: "Ella [María Magdalena] fue increíblemente radical. Fue

totalmente impactante e inaudito que una mujer se fuera con un montón de hombres, dejando a su familia. Ella fue realmente

una figura feminista profunda, muy adelantada a su tiempo. No podía creer que su historia no haya sido contada".

Y sobre la asociación equivocada entre María Magdalena y la prostitución, la actriz de 32 años comentó: "No sé por qué eso sucedió o por qué lo de la prostitución caló. No muchos saben que ella era una

figura tan importante. Yo tampoco lo sabía, y eso que fui a una escuela católica"

Rooney Mara sigue sumando a su carrera cinematográfica personajes femeninos que desafían convenciones. Ella encarnó a la justiciera, hacker y maravillosa antiheroína Lisbeth Salander en "La chica del

dragón tatuado" (2011), adaptación del director David Fincher de la creación literaria de Stieg Larsson. También interpretó en la

espléndida "Carol" (2015), del cineasta Todd Haynes, a una joven de los años 50 que se deja embelesar por una mujer sofisticada (Cate

Blanchett) que está atrapada en un matrimonio en ruinas. Ahora Mara se pone en la piel de una devota como María Magdalena para

dialogar con los tiempos actuales.

Una mujer de carácter: María Magdalena en el cine y la TV

"La pasión de Cristo" (2004)

Es el turno de Monica Bellucci en esta cinta dirigida por Mel Gibson. Una película cruda que tuvo la aprobación del Vaticano. Hace poco se supo que el realizador está preparando una segunda parte que se centraría en la resurrección de Jesucristo. Además, el actor Jim Caviezel comentó que volverá a interpretar al Mesías en esta secuela.

"Mary" (2005)

Juliette Binoche indaga en María Magdalena de la mano del cineasta Abel Ferrara. En el filme, tres personajes de la actualidad (una actriz de cine, un director y un periodista) exploran la fe y la incertidumbre en un mundo despiadado y vertiginoso: ¿de qué manera las Sagradas Escrituras conversan con el presente? ¿Es posible que se vinculen?

"María de Nazareth" (2002)

Miniserie hispano-italiana que narra la historia de dos mujeres unidas por su amor a Jesús: Paz Vega es María Magdalena; y Alissa Jung, la Virgen María. Es el amor desde las miradas de una mujer leal y agradecida con el Redentor y de una madre abnegada. Paz calificó a su personaje como una de las figuras femeninas "más enigmáticas" de la Biblia