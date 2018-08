Marvel Studios cumple 10 años: nuestras impresiones de cada película

Cuando hablamos de superhéroes, no hay punto medio. O te entusiasmas como un niño o los condenas con tu indiferencia. Eso sucede en nuestra épica convocatoria de escritores y artistas plásticos para inquirir por sus películas Marvel favoritas. Muchos de los llamados se abstuvieron cortésmente, y otros sacaron a relucir un franco respaldo a los paladines del sello DC. Pero la otra mitad respondió con inusitado entusiasmo. Hubo incluso peleas y pujas por escoger al héroe favorito. Podríamos decir que Iron Man, Spiderman y Hulk fueron los más solicitados, mientras que las primeras aventuras del hercúleo Thor, sin importar sus pectorales definidos y rizos rubios al viento, no lograron despertar entusiasmo en la exigente platea.

Para tentar un sabio punto medio, llamamos al crítico cinematográfico Ricardo Bedoya, quien, a pesar de no tener un título preferido, destaca algunos momentos memorables. Él reseña los de "Avengers: Infinity War" que muestran a los héroes trajinados, quiñados y convertidos en cenizas. Hulk, impotente. Thor, con un ojo menos. Tony Stark, maltrecho. O los de "Avengers: la era de Ultrón", con un Capitán América incapaz de retornar a casa, o con Iron Man y Ultrón reflejados como pares y reveses. Y todas las chacotas de los “"Guardianes de la Galaxia". Por supuesto, como villano, el Thanos de Josh Brolin. "Ese monstruo que es también el monarca de alguna tragedia clásica", añade.

“Iron Man” (Jon Favreau, 2008)

Tony Stark es el antónimo del paladín incorruptible. Cínico, borrachín, playboy, no tiene que salvar el mundo de los villanos porque él tenga esa convicción, sino porque las circunstancias lo empujan a este enfrentamiento. Como nos sucede a nosotros, mortales imperfectos.

José Carlos Yrigoyen

Escritor y crítico



“The Incredible Hulk” (Louis Leterrier, 2008)

Hulk simboliza mejor que nadie la ambigua naturaleza humana. Alguien que por el estrés deja la cordura y se convierte en una bestia. Y, al término de su obnubilación, se descubre solo, desnudo y aterrorizado de su verdadera identidad. Todos podemos ser Hulk, por eso lo queremos tanto.

Marco García Falcón

Escritor



“Iron Man 2” (Jon Favreau, 2010)

Poner a Tony Stark de traficante de armas para Medio Oriente transformó al héroe en una ácida metáfora de la América que financia su propio suicidio. ¿Y quién podía hacer ese papel si no Robert Downey Jr.? ¿Quién más podría autoaniquilarse con una sonrisa en los labios?

Santiago Roncagliolo

Escritor



"Thor" (Kenneth Branagh, 2011)

No es casualidad que ningún convocado haya escogido el primer filme del dios del rayo como favorito. Lo más rescatable de “Thor” es su onda de teatro clásico, donde hermano pelea contra hermano por el favor del padre. Pero eso no quita que la cinta parezca hecha por obligación, con “Avengers” a la vuelta de la esquina. Mucho Shakespeare, poco Stan Lee. (Redacción Escape).



"Capitán América: el primer vengador" (Joe Johnston, 2011)

No es la película más brillante del MCU, pero es una historia sólida que presentó a Chris Evans como la personificación del ideal estadounidense en una época difícil. En tanto, Hayley Atwell transformó a Peggy Carter en un personaje inolvidable, cuyo mejor momento no se encuentra en esta película, sino en las dos temporadas de la serie “Agent Carter”. (Redacción Escape).



“The Avengers” (Joss Whedon, 2012)

Pocos filmes habían sido esperados con tanto interés. Y fue Joss Whedon quien logró equilibrar lo que parecía imposible: hacer coincidir a los héroes más poderosos del planeta en un portaaviones suspendido a kilómetros sobre la superficie, con un Hulk despertando y con mal genio, y héroes que deben aprender a trabajar en equipo. Nada sería lo mismo después. (Redacción Escape).



“Iron Man 3” (Shane Black, 2013)

Stark lucha contra diferentes armaduras; una, la del héroe, es la que encubre sus debilidades y trastornos. Otra, la que oculta al verdadero villano. Iron Man desenmascara al “maniático” del “visionario” y se redime con el amor a Pepper (bellísima Paltrow), revelando al verdadero superhéroe.

Miguel Ildefonso

Poeta



"Thor: The Dark World" (Alan Taylor, 2013)

¿Por qué Thor se nos presenta como el Vengador menos carismático? Quizá porque entre héroes que se muestran cada vez más humanos, un dios nórdico es difícil de creer. Quizá por eso el humor fue el elemento que llegó para salvarlo. Mientras tanto, esta segunda entrega es, de lejos, la más prescindible de la saga de Marvel, con Loki como único atractivo. (Redacción Escape).



“Capitán América y el Soldado de Invierno” (Anthony & Joe Russo, 2014)

No sé si es la mejor, pero fue la primera de la saga que me atrapó del pescuezo. Por la acción. Por la trama. Por mostrar a Capitán América usando el escudo con precisión milimétrica en esta historia de dos nonagenarios (Steve Rogers y Bucky Barnes) peleando las mejores batallas de la última década.

Pedro Salinas

Periodista



"Guardianes de la Galaxia" (James Gunn, 2014)

Desde que Star Lord explora el planeta Morag escuchando su walkman, intuimos que seremos testigos de un paréntesis especial. Marginados galácticos, el padre ausente, un homenaje a Kevin Bacon... Gunn demuestra que el arte que no se toma tan en serio puede ser el más entrañable.

Gustavo Rodríguez

Escritor



"Avengers: la era de Ultrón" (Joss Whedon, 2015)

Otra cinta desdeñada por nuestros entrevistados. Y es que la que pintaba como una de las grandes películas de Marvel se reveló como una de las (pocas) grandes decepciones. Ultrón estaba llamado a ser un gran villano, pero ni interpretado por James Spader pudo entusiasmarnos. Salvo esa compleja relación amor-odio con su creador, un Tony Stark más necio que de costumbre. (Redacción Escape).



"Ant-Man" (Peyton Reed, 2015)

La historia siempre es la misma: el padre falla. Scott Lang, ex ingeniero y ladrón, hace lo imposible por reconciliarse con su hija. Y no puede. Nunca puede. El intento se vuelve épico y en el curso el hombre se empequeñece y agiganta dramáticamente, lo que puede ser también una metáfora de la paternidad. O no. Usted decide.

Jerónimo Pimentel

Escritor y editor



"Capitán América: Civil War" (Anthony & Joe Russo, 2016)

Filme que se construye de manera orgánica, causa y consecuencia a cada momento; dramática sin ser deprimente, divertida sin ser ridícula. Es la secuela que “Era de Ultrón” debió ser y no fue. Sí, obtuvo su empuje por la primera aparición de Spiderman, pero su mérito está en los conflictos.

Alfonso Rivadeneyra

Redactor de El Comercio



"Doctor Strange" (Scott Derrickson, 2016)

Punto de quiebre dentro de Marvel porque introduce el universo místico y la posibilidad de realidades alternativas. Un hombre escéptico lucha contra sí mismo para luego encontrar la redención en aquello que se niega a aceptar. La actuación de Benedict Cumberbatch es sobresaliente.

María José Caro

Escritora



"Guardianes de la Galaxia Vol. 2" (James Gunn, 2017)

Nuevamente salvarán a la galaxia mientras hacen cosas más importantes en el camino, como mantener al equipo -familia diversa- unido y curar sus heridas emocionales. Todo al compás de una banda musical increíble y sin dejar de tirarle un ojo a Groot, que ahora es un niño adorable.

Sheila Alvarado

Artista plástica



"Spider-Man: Homecoming" (Jon Watts, 2017)

Siempre apasiona ver cómo se aborda la vida de Spider Man/Peter Parker. Disfruté el enfoque intimista de Andrew Garfield y también el sello juvenil de esta película. Y es que presentarlo con los Vengadores, luchando con frescura adolescente, es una forma de reavivar su encanto.

Mateo Chiarella

Director de teatro



"Thor: Ragnarok" (Taika Waititi, 2017)

Una oportunidad de vivir dentro de una carátula de álbum de heavy metal de los 70. El sentido del humor de Waititi salvó al dios nórdico, mientras que la música synthpostpunk de Mark Mothersbaugh (Devo) es memorable. Además, Cate Blanchett gótica es la mejor Cate Blanchett.

Patricia Villanueva

Artista plástica



"Pantera Negra" (Ryan Coogler, 2018)

El cómic fue hijo de su tiempo: 1966. En EE.UU., Luther King protestaba de forma pacífica: discriminar es violencia. 52 años después, así de tarde, llegó la película. Y Hollywood pudo ser políticamente correcto, consolatorio, oportunista y recibir devoción del público, la crítica y la taquilla.

Katya Adaui

Escritora



"Avengers: Infinity War" (Anthony & Joe Russo, 2018)

Todo héroe debe tener un villano que dé la contraparte. Que lo diga Darth Vader, el Joker o Luisito Rey. Y Thanos es el malo más malo de todos. Infinity War es “El imperio contraataca” de la serie Marvel porque, en medio del caos, aún nos queda la esperanza de que nos salve una supermujer.

Eduardo Tokeshi

Artista plástico



"Ant-Man y la Avispa" (Peyton Reed, 2018)

A pesar de ser la última en estrenarse, la aventura de Ant-Man es un filme poco recordado por nuestros convocados. Quizá porque se percibe como un paréntesis en la épica abierta en “Infinity War”, y porque su mayor importancia es la de presentarnos el Reino Cuántico, subatómica realidad que, al parecer, será un espacio clave para que los héroes vuelvan a enfrentarse a Thanos. (Redacción Escape).



DIEZ AÑOS, VEINTE PELÍCULAS

El 30 de abril del 2008 se estrenó la primera película de “Iron Man”, que reanudó el universo cinematográfico de Marvel, alejó el fantasma de la quiebra (la editorial había tomado una serie de decisiones equivocadas en los años 90) y sentó los cimientos de una industria millonaria.



Una década después, diferentes cadenas de cine se unen para celebrar este aniversario redondo. Cineplanet, Cinépolis, Cinemark, Cine Star y UVK son las salas que proyectarán en todo el país los veinte filmes de Marvel Studios producidos hasta la fecha. La temporada corre del 1 al 29 de setiembre, con entradas a precio reducido (10 soles) y proyecciones los sábados y domingos.