"No me digas solterona", mejor sola que disforzada

Tras 14 años de relación, el cuento de hadas que vivían Patricia y su enamorado llegó a su fin. ¿Lo peor de todo? Ella se enteró de que su inmaduro ex enamorado (Diego Carlos Seyfarth) la reemplazó con una muchacha mucho más joven que ella (Flavia Laos), tumbando su autoestima al suelo. Esa es la historia que se narrará en "No me digas solterona", comedia peruana protagonizada por la actriz Patricia Barreto que llegará a la pantalla grande este jueves 29 de marzo.

Sobre la trama, Barreto comenta: "La película no solo habla de una ruptura sentimental y el desequilibrio que esto puede generar en el personaje, sino que ello es una excusa para hablar de todos los abandonos que una persona ha podido sufrir en su vida. Muchas mujeres dejan de lado proyectos personales por la necesidad que nos impone la sociedad de casarnos, formar una familia y tener hijos".

—Soltera madura—

Aunque la mayoría de los más recientes proyectos cinematográficos nacionales hayan recurrido a la comedia romántica como temática principal, la artista no cuestiona la falta de originalidad en el rubro.

"Me parece genial que una película impulse a otras a seguir hablando sobre quererse a uno mismo, el autoconocimiento y la independencia personal para alcanzar la felicidad", precisa la protagonista.

Aunque ella considera que esto podría ser una moda, afirma que es necesario poner en agenda un tema que genera tantos prejuicios como lo es la soltería femenina, sobre todo en un contexto en el que la voz de las mujeres es cada vez más fuerte. "Hay que romper con los estereotipos tradicionales. Y si es necesario, apoyar a que se hagan más películas así, en donde se rompa con esa idea de que la soltería es algo negativo", concluye.