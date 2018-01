Milett Figueroa: "La actuación es a lo que me quiero dedicar por toda mi vida"

Milett Figueroa asegura que no actúa para que los opinólogos alcen el pulgar en señal de aprobación o para sacudir los prejuicios que algunos podrían tener sobre su decisión de volcarse a la actuación. Ella afirma: "Lo hago porque esto es lo que me apasiona. Obviamente es importante el respeto hacia el público, pero aun más importante es el respeto hacia mí misma y hacia lo que hago. Me gusta estar en la mente de otras personas, jugar con otras vidas. Lograr que la persona que esté viendo a mi personaje se quede con algún sentimiento, el que sea".

¿La actuación es expiación? ¿Es procesar los demonios interiores? ¿Es una forma de ahorrarse el psicoanálisis? Milett responde: "Es a lo que me quiero dedicar por toda mi vida. Es exploración, diversión". Ella asegura que las clases con Roberto Ángeles le proveen herramientas imprescindibles para sus propósitos.

La seguidilla de trabajos en la actuación la han subido a una suerte de montaña rusa. Ha dormido solo unas horas antes de conversar con El Comercio: el último día del rodaje de "Solteros inmaduros", la película codirigida por Joel Calero y Lucho Cáceres, se extendió hasta las 6 a.m. Milett encarna ahí a una suerte de mano derecha de Lucho Cáceres, quien además de dirigir da vida a un tipo que tiene un lío con la mafia.

Recientemente, en esa tierra de nadie y de la barbarie que son Internet y las redes sociales, en un cruce de palabras entre Lucho Cáceres –uno de los actores más respetados del medio– y Juliana Oxenford, el nombre de Millet fue mencionado por la periodista de manera gratuita y peyorativa. Cáceres salió en su defensa y recordó su propia trayectoria para darle el beneficio de la duda a Millet. En un momento, Cáceres escribió lo siguiente para darle sustento a sus palabras: "Te lo dice un ex modelo de Gisela". Sobre este episodio, Millet asevera: "Como se dice, fue tirar barro con ventilador, a diestra y siniestra. Me afectó, porque ella me criticó solo porque hago lo que me gusta".

¿Qué le parece ese deporte mundial que consiste en opinar sobre lo que sea a partir de suposiciones? Millet comenta: "Las redes sociales son inmanejables. No puedes controlar eso. Es una cosa que se ha desbordado. Pero sí leo los comentarios. Sé cuáles son constructivos. Son comentarios de gente que me sigue, y gracias a ellas es que estoy aquí". ¿Es un placer masoquista navegar por las redes? Ella responde: "No, porque si lo hubiera no bloquearía a algunas personas. No me cuesta nada".

—Estreno en el écran—

Desde este jueves 1 de febrero, Milett volverá a aparecer en la pantalla grande con "Qué difícil es amar", película peruana protagonizada por Diego Bertie. Esta se centra en las historias de amor de tres amigos de edades distintas. Milett interpreta a la novia de uno de ellos. Conflictos, enredos, risas y más de una catarsis ofrece esta nueva comedia romántica.