La protesta contra los casos de acoso y abuso sexual ha estado omnipresente en las últimas premiaciones de Hollywood. Rosas blancas en los Grammy y vestidos negros en los Globos de Oro son dos ejemplos que lo confirman. Pero la cadena de televisión estadounidense E! parece haber decidido ir contra esta corriente: el domingo, en las transmisiones previas a la gala de los premios Oscar, el icónico presentador de la alfombra roja de Hollywood Ryan Seacrest no será excluido de la transmisión. Ello a pesar de que en los últimos meses fue denunciado por diversas mujeres de haber cometido violencia sexual contra ellas.

El más reciente escándalo relacionado a Ryan Seacrest es el de la estilista Suzie Hardy, quien en el pasado trabajó con él y asegura que el conductor la lanzó contra una cama y lastimó sus partes íntimas. Ante esta situación, E! ha decidido dar su respaldo a Seacrest, quien esta semana negó haber cometido actos impropios contra mujer alguna. “Sé mi verdad y creo en el debido proceso de la investigación. La revista ‘Variety’ ha publicado este caso sin haber preguntado la otra parte de la historia”, manifestó el conductor, quien además contó que Hardy le pidió millones de dólares a cambio de retirar las denuncias en su contra, cuestión a la que él se negó.

EN SU DEFENSA

​ No todo parece ser negativo para el conductor. El jueves último, Kelly Ripa –con quien Seacrest trabaja en el programa matutino “Live With Kelly and Ryan”– salió en defensa del acusado. “Sé lo profesional y gran persona que eres [Ryan Seacrest]. Afortunada de trabajar contigo todos los días. No puedo esperar a verte en los Oscar”, dijo la artista.