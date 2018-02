Oscar 2018: ¿Cuáles son las chances de "The Shape of Water" en los premios?

A Guillermo del Toro lo han dejado sin rivales en el rubro de Mejor Director de los premios Oscar. Salvo un viraje asombroso en las tendencias, él se llevará esa estatuilla dorada el 4 de marzo por "The Shape of Water" ("La forma del agua"), filme que se suma a esa noble tradición cinematográfica que reivindica a seres injustamente marginados por la sociedad (aquí una muda y una criatura anfibia se enamoran). Martin McDonagh, el autor de "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" (sobre una madre con agallas que se enfrenta a la inoperancia policial), debió haber sido un contendor de fuerza pero, sorpresivamente, no fue nominado.

El panorama sí está abierto en Mejor Película, en la que "The Shape of Water" y "Three Billboards" ("Tres anuncios por un crimen") son candidatas. Nuevamente, tendría que pasar algo muy desconcertante para que ninguno de estos filmes termine alzando este trofeo.

SOSPECHAS CREATIVAS

Hay cierto consenso entre los cinéfilos: pese a que "Get Out!" ("¡Huye!") es una película para ser tomada en cuenta –se trata de un relato de terror que denuncia sin demagogia el racismo y está protagonizada por el actor afroamericano Daniel Kaluuya–, su realizador Jordan Peele bien pudo no haber quedado entre los nominados a Mejor Director del Oscar, para que su lugar sea ocupado por Martin McDonagh.

De otro lado, las especulaciones sobre presuntos plagios de "La forma del agua" tampoco han hecho cosquillas a la firme candidatura de Del Toro. Primero, los gestores del cortometraje holandés "The Space Between Us" (2015) sugirieron coincidencias entre ambas obras. Luego, el hijo del fallecido dramaturgo estadounidense Paul Zindel levantó sospechas y encontró parecidos entre la película y "Let Me Hear You Whisper" (1974), obra escrita por su padre. Y recientemente, Jean-Pierre Jeunet, el cineasta francés de "Delicatessen" (1991) y "Amélie" (2001), también acusó a Del Toro.

Jeunet señaló al periódico "Ouest France": "Cuando [Del Toro] dirige la escena de la pareja sentada al borde del sofá, bailando con los pies, con el musical en la TV, eso es tan 'copiar y pegar' de 'Delicatessen' que acabo pensando que él no se respeta a sí mismo [...]. Guillermo tiene demasiado talento como para hacer estas cosas". Los colaboradores del realizador mexicano salieron a defenderlo. El compositor francés Alexandre Desplat, nominado al Oscar en Mejor Música Original por "La forma del agua", indicó a la agencia Bang Showbiz: "No tiene ningún sentido, creo que las acusaciones son erróneas e injustas. ¿Cuántas escenas vemos todos los días en la televisión en las que aparezcan una cama y un sofá? Hay millones de ellas. Además, lo que hacen los actores en la película de Guillermo del Toro no tiene nada que ver con la cinta de Jean-Pierre. Todo esto es un error". Y Doug Jones, quien se pone bajo la piel del hombre-pez en la película, declaró al portal TMZ: "La verdad es que no sabía nada de ese tema, pero lo que sí sé es que Guillermo del Toro jamás copiaría el trabajo de nadie. Conozco demasiado bien a Guillermo y estoy convencido de que jamás haría algo así".

Del Toro ha optado por no responder a estas acusaciones. Eso sí, reconoce que el clásico "El monstruo de la laguna negra" (1954) es una clara influencia y una cinta que lo marcó cuando era niño.

VERSATILIDAD ACTORAL

​ Además del increíble hombre-pez encarnado por Doug Jones, el otro foco de atención de "The Shape of Water" es la actriz británica Sally Hawkins, quien da vida a una trabajadora de limpieza muda de un laboratorio del Gobierno de Estados Unidos en 1962, en plena Guerra Fría, con todos los riesgos nucleares que este tenso contexto trae consigo.

Qué gran intérprete es Sally Hawkins, de 41 años. Por su personaje inevitablemente introvertido, pero a la vez expresivo, ella es candidata a Mejor Actriz del Oscar. Aun así, sus chances son casi nulas: Frances McDormand es la amplia favorita por su rol en "Tres anuncios por un crimen", centrado en una madre coraje que está desgarrada por su hija asesinada, que se niega a ser una muerta en vida y que luchará contra viento y marea para que se haga justicia. Históricamente, hay una tendencia en la Academia de Hollywood –sus cerca de 6.000 integrantes eligen a los ganadores de la estatuilla dorada– a distinguir las actuaciones que van de adentro-hacia-afuera. La extroversión metódica tiene sus ventajas.

La versatilidad de Sally Hawkins maravilla. El cineasta británico Mike Leigh fue crucial en su despegue. Este le dio el papel protagónico en "Happy-Go-Lucky" (2008), cinta en la que Hawkins se convirtió en Poppy, una profesora que, a pesar de la gris realidad, intenta ver todo de manera colorida, positiva y feliz. Hasta que se mete a unas clases de manejo y se relaciona con un profesor gruñón. Luego, varias acciones hacen estallar la burbuja de Poppy. Los dramas de la existencia son inevitables. Por su inolvidable desempeño en "Happy-Go-Lucky", Hawkins ganó el Globo de Oro a Mejor Actriz en una Comedia o Musical. En este filme se mostraba extrovertida y parlanchina. Ahora, con "The Shape of Water", Hawkins cambia de registro y nos asombra con una actuación silenciosa, sutil y conmovedora.