Es posible que la reciente edición de los Globos de Oro haya reordenado los lobbies de la carrera hacia los Oscar, cuyas nominaciones serán anunciadas el 23 de enero. No hay que olvidar, sin embargo, que la montaña rusa de la temporada de los premios se asemeja a una lotería. Estos son algunos vaticinios:

1. Greta Gerwig será nominada en Mejor Dirección

Si no sucediera, se produciría un escándalo. "Lady Bird", su ópera prima en la dirección en solitario (antes Gerwig codirigió "Nights and Weekends"), viene cosechando aplausos desde hace rato. Se esperaba que su historia sobre una muchacha (Saoirse Ronan) que intenta hallar su lugar en el mundo la iba a llevar a una postulación en Mejor Dirección de los Globos de Oro. No ocurrió. Solo compitieron hombres en este rubro, lo que dio pie a la frase viralizada de Natalie Portman en la ceremonia: "Y estos son todos los hombres nominados"."Lady Bird" ganó el Globo de Oro a Mejor Película en Comedia o Musical, y su protagonista Saoirse Ronan obtuvo el trofeo de Mejor Actriz en este tipo de filme. El Oscar necesita a Gerwig y a "Lady Bird" (los grandes relatos con protagonistas femeninas del año pasado, "Big Little Lies" y "The Handmaid’s Tale", no son películas y pertenecen a la televisión).

Greta Gerwig y Saoirse Ronan llegando a la gala de los Globos de Oro 2018, donde compitieron por el filme "Lady Bird". (Foto: Reuters) Greta Gerwig y Saoirse Ronan llegando a la gala de los Globos de Oro 2018, donde compitieron por el filme "Lady Bird". (Foto: Reuters)

2. Gary Oldman ganará el Oscar a Mejor Actor

Su papel como el admirado y temible Winston Churchill en "Las horas más oscuras" –que le dio el Globo de Oro a Mejor Actor en Película Dramática– sintoniza con esa vertiente de la interpretación que fascina a un buen número de los aproximadamente 6.000 miembros de la Academia de Hollywood, cuyos votos deciden el destino de los Oscar. Esta faceta consiste en transformación física, metodología deslumbrante de actuación y recreación histórica. Además, Gary Oldman, a sus 59 años, nunca ha ganado el Oscar. También juega a su favor la trama de la película: Churchill, el primer ministro de Reino Unido, se debate entre la firma de un tratado de paz con la Alemania nazi o ser fiel a sus ideales para luchar por la liberación de Europa. Seguramente, James Franco también competirá en esta categoría. Pero sus posibilidades son opacadas por Gary Oldman: Churchill y la trascendencia histórica transmiten respeto. Franco, en cambio, homenajea ese amor delirante por el cine en "The Disaster Artist". En este filme, él interpreta a Tommy Wiseau, el artífice de ese hipnótico mamarracho y placer culposo llamado "The Room", el cual figura en varias listas de las películas más desastrosas de la historia del séptimo arte.

También podría ocurrir una batacazo: que Daniel Day-Lewis sea nominado y termine ganando. En "El hilo fantasma", él encarna a un modisto de los años 50 que trabaja para la alta sociedad. Muchas mujeres pasan por su vida, pero él optará por alterar su orden al escoger a una joven llamada Alma (Vicky Krieps). ¿Qué pasa por la mente de este personaje aparentemente indescifrable? A sus 60 años, Day-Lewis anunció que se retira de la actuación con este personaje. Que cambie de parecer, por favor.

3. No hay una clara favorita entre las cintas que tentarán el Oscar a Mejor Película

La obtención de cuatro Globos de Oro por parte de "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" ("Tres anuncios por un crimen") lo ha confundido todo. El filme plantea esta historia: la hija de una mujer de 50 años (Frances McDormand) ha sido asesinada. Meses después, aún no hay un culpable a la vista. Entonces ella decide invertir su dinero en unos mensajes colocados en tres paneles publicitarios que evidencian la incompetencia de la policía de su pueblo. El crimen sin resolver le impide a esta madre cerrar su luto.Lo que es casi indiscutible es que la pulseada por la obtención del Oscar a Mejor Actriz será entre Frances McDormand y Saoirse Ronan.

"Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" ganó el Globo de Oro a Mejor Película Dramática y eso posicionó a su director y guionista Martin McDonagh. En cambio, "The Shape of Water" ("La forma del agua"), sobre la historia de amor entre una limpiadora muda y una criatura anfibia, solo se llevó dos trofeos de sus siete nominaciones (una de ellas fue para Guillermo del Toro como Mejor Director).

CAMINO DORADO

El 4 de marzo será la fecha culminante del autobombo de Hollywood. Ese día se realizará la ceremonia de la edición 90 de los premios Oscar en el Dolby Theatre de Los Ángeles. El presentador será el comediante Jimmy Kimmel, quien ya desempeñó este rol en el 2017 y sobrevivió a pesar del error descomunal de la gala (se dio por triunfadora momentánea del Oscar a la Mejor Película a "La La Land", hasta que alguien se dio cuenta, se corrigió la confusión que era transmitida en vivo y se anunció que la ganadora era "Moonlight").

Aún quedan varias etapas antes de llegar al 4 de marzo. El 5 de enero pasado se iniciaron las votaciones de las nominaciones del Oscar por parte de los miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos. El sufragio concluirá el 13 de enero y se anunciarán a los nominados el 23 de enero. Mientras que la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood decide la suerte de los Globos de Oro, los cerca de 6.000 miembros de la Academia encausan los destinos de los Oscar. Ellos regresarán a votar del 20 al 27 de febrero para elegir a los ganadores.

Las protestas por la violencia de género y los tratos desiguales persistirán en esta temporada de premios. Otras fechas por considerar serán el 18 de febrero cuando se entreguen los trofeos del British Academy of Film and Television Arts (Bafta), o el 3 de marzo cuando se anuncien a los triunfadores del Independent Spirit Awards.