"Cuando ellas quieren": Diane Keaton y Jane Fonda juntas en nueva comedia

Bienvenidos los placeres culposos. O los placeres a secas. Adentrarse en las peripecias sadomasoquistas de "50 sombras de Grey" es uno de ellos.

Tal goce es experimentado por cuatro protagonistas de la tercera edad en "Cuando ellas quieren", cinta que se estrena el jueves. Hay que mantener encendida la saludable llama de la sexualidad. Las actrices de este club de lectura son Diana Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen y Mary Steenburgen.

Los enredos asoman. El marido de una de ellas hace arreglos y pide a su esposa que le alcance algo. Esta le responde: "¿Estás pensando en amarrarme?". El marido no entiende nada.

"Cuando ellas quieren" representa la dignidad de un producto que les da espacio a unas actrices con más de 65 años. Hollywood es una trituradora cruel. El tiempo no perdona en esta maquinaria. Se prioriza la juventud. El filme es un esfuerzo para que esta tendencia no sea monopólica.

Jane Fonda ya es una experta del rubro. En la serie "Grace y Frankie" (2015-2018), su personaje y su amiga apuestan por el negocio de una línea de vibradores para clientes de la tercera edad. Y en la cinta "Our Souls At Night" (2017), ella se reencuentra con Robert Redford. Su personaje le ofrece al otro a boca de jarro: "¿Qué te parece si dormimos juntos?". No se trata de sexo: la soledad y la vejez hacen que la noche parezca una película de terror.

LEER PARA CONTAR

La nobleza de la lectura es un tema recurrente en libros y películas, aunque su lado más desopilante también ha impulsado relatos. Así lo demuestran "Cuando ellas quieren" o "Toda la culpa la tiene Mario", novela de la escritora peruana Giovanna Pollarolo en la que las señoras limeñas y miembros del Club Real del Libro se inquietan al enterarse de que Mario Vargas Llosa tiene una nueva pareja. Ellas ansiaban con tener al Nobel de Literatura de invitado de honor, pero ahora esa posibilidad peligra. Esta divertida reflexión sobre el amor por la lectura y su autenticidad plantea una pregunta esencial: ¿para qué sirve la literatura?