Una intención era que esta ficción, al recrear la vida, estuviera lo más cerca de ella. O que, al menos, la subjetividad de su director se alineara con esa pretensión. En "Roma" –una carta de amor a las mujeres que lo criaron–, Alfonso Cuarón (57 años) tomó varias decisiones en ese sentido. El resultado es uno de los sucesos cinematográficos del 2018, con un relato sobre las turbulencias e intimidades de una familia de clase media de México que habita en Colonia Roma, en los años 70. Un personaje clave del filme se llama Cleo (Yalitza Aparicio, quien no es actriz profesional), la empleada de ese hogar.

Durante el rodaje, Cuarón no entregó el guion a su equipo ni a los actores. Solo les daba indicaciones. Por ejemplo, sugería a un intérprete cómo reaccionar emocionalmente en una escena. Incluso llegó a ofrecer instrucciones contradictorias entre los miembros del elenco. Cuarón quería reacciones espontáneas y naturales: capturar la pureza de la vida. Ser y existir en el instante, y que la cámara perennizara o contrarrestara la fugacidad de las acciones humanas.



Cuarón también ha dicho que, con "Roma", por fin salió del clóset fotográfico. En este filme, él mismo se encargó de la cinematografía y la fotografía. Es la primera vez que lo hace en un largometraje en el cine. De esta manera, el mexicano –ganador del premio Óscar a Mejor Director por “Gravedad”, esa odisea en el espacio del 2013– buscó tener un contacto directo con las imágenes, que en esta ocasión fueron registradas con un sensible y admirable blanco y negro.



Varios medios –entre ellos El Comercio– enviaron por escrito algunas consultas a Cuarón. Una de ellas se refería a cuál ha sido su mayor descubrimiento durante el desarrollo de "Roma". Él respondió: "Cuando estaba terminando mi película anterior ['Gravedad'], me prometí que la próxima sería algo más simple y personal. Me di cuenta de que era el momento para finalmente regresar a México a hacer una película, con todos los recursos, las herramientas y las técnicas que he adquirido a lo largo de los años. A decir verdad, fue muy liberador volver a filmar en mi lengua materna, el español que hablamos es chilango, que tiene acento que hace saber que eres de la Ciudad de México".



"Roma" - tráiler oficial. Video: Netflix.

ENTRE EL STREAMING Y LA PANTALLA GRANDE

"Roma" cuenta con el respaldo de Netflix. La gigantesca plataforma de streaming liberará la película este viernes 14 de diciembre.

Este vínculo ha generado más de un debate y reclamo. Desde luego, como el autor que es, Cuarón quiere que la mayor cantidad de personas vea "Roma" en la pantalla grande, aunque él no reniega del streaming. Incluso el realizador y su equipo habilitaron una dirección de correo electrónico para animar a que los exhibidores interesados en el filme les escriban. Cómo cuesta hacerse de un lugar en las pantallas de las cadenas de cine copadas por las rutinarias franquicias de Hollywood.



Con propuestas como "Roma", Netflix suma prestigio y valida sus apuestas. El filme de Cuarón compitió en el Festival de Venecia y no le pudo ir mejor: ganó el León de Oro, el máximo galardón del certamen. Más de un escéptico señala a Netflix como uno de los responsables de la muerte del cine, pero ante esas acusaciones, el servicio de streaming se protege con títulos como "Roma" para exclamar que no todo es negocio, sino que ellos son unos firmes creyentes del séptimo arte. En estos tiempos de múltiples plataformas, la duda del gran teórico André Bazin está más vigente que nunca: ¿qué es el cine?



En el Perú, "Roma" será exhibida por el CCPUCP, en San Isidro, y UVK Caminos del Inca, en Surco, desde este jueves. Hay vida fílmica más allá de los tanques de Hollywood.

CUATRO HITOS EN LA FILMOGRAFÍA DE CUARÓN

"Y tu mamá también" (2001)

​Un viaje sin rumbo entre dos amigos mexicanos y una chica española estelarizado por Maribel Verdú, Gael García Bernal y Diego Luna. Un periplo vital, melancólico y de descubrimiento con guiños a la nueva ola francesa, a sus aires de libertad y a esos tríos protagónicos de la historia del cine, como el de "Jules y Jim" (1962).

"Harry Potter y el prisionero de Azkabán" (2004)

​Una de las mejores cintas de la franquicia del joven mago. Cuarón sale airoso en la búsqueda del equilibrio entre un producto masivo y una mirada personal. Aquí hay un motor narrativo universal: Harry Potter enfrenta sus miedos en el proceso de crecer. El director se centra en ello con un estilo refinado, envolvente y sentido.

"Niños del hombre" (2006)

​En un mundo en guerra y en el que los seres humanos han perdido la capacidad de procrear, un ex activista radical convertido en burócrata asume una misión que puede tener la clave de la salvación de la especie. Cuarón desarrolla más de una escena dramática, de acción y de suspenso con un virtuosismo memorable.

"Gravedad" (2013)

Una avalancha de basuras espaciales provoca el caos. Entonces, dos astronautas (Sandra Bullock y George Clooney) tienen que luchar para sobrevivir en la ingravidez del cosmos. La película cuenta con secuencias deslumbrantes, así como una mirada conscientemente ‘new age’: una visión sobre la posibilidad de renacer.