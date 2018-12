"Roma": la historia de Yalitza Aparicio, la nueva estrella del cine mexicano

Es una narrativa infalible en su seducción: alguien que nunca ha actuado debuta en una película y se convierte en una sensación. En el Perú, eso pasó con Magaly Solier. Ahora este fenómeno se repite con Yalitza Aparicio, la protagonista de 26 años de "Roma". En este filme del director azteca Alfonso Cuarón, ella encarna a Cleo, la empleada de una familia de clase media-alta de México en los años 70. La muy comentada película deslumbra por su estilo cinematográfico –esos planos panorámicos– y por su relato rebosante de turbulencias íntimas y sociales.



Fue un largo proceso de cásting –duró casi un año– para dar con Yalitza, oriunda de Oaxaca, México. Se sabe que, con el fin de registrar reacciones espontáneas o naturales, Cuarón optó por no explayarse al detalle sobre el contenido del filme. Ante la falta de información, Yalitza –quien en ese entonces buscaba trabajo como profesora– llegó a pensar que el cásting era una fachada de una red de tráfico de personas. Hasta que se animó a presentarse. Y su vida cambió. Yalitza protagoniza la portada de enero 2019 de la edición mexicana de "Vogue" y, con seguridad, la veremos en la gala de los Óscar que se llevará a cabo el 24 de febrero.



"Roma" - tráiler oficial. Video: Netflix.

En una mesa redonda organizada por The Hollywood Reporter, Cuarón bromeó y contó: "Ella [Yalitza] me dijo que tenía que esperar unos seis u ocho meses para saber si iba a conseguir el trabajo de profesora, por lo que, como no tenía otra cosa que hacer, aceptó trabajar en la película".



Cabe resaltar que Yalitza habla español y mixteco –una lengua originaria de México–, y que esta característica es mostrada en "Roma" a través de su memorable personaje.

IMPARABLE

"Roma" continúa con su rumbo hacia los Óscar. Ayer se conoció que el filme ya figura entre las nueve precandidatas a Mejor Película Extranjera. No sorprenderá si la cinta consigue postulaciones en otras categorías. El 22 de enero se anunciará la lista final de nominados.



En Mejor Película Extranjera, además de "Roma", otro contendor de peso es la polaca "Cold War", del director Paweł Pawlikowski, una historia de amor que tiene como trasfondo las secuelas de la II Guerra Mundial.