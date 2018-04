En el segundo piso de un bus turístico, Gian Piero Díaz y Renzo Schuller saludan a sus fans que gritan sus nombres desde la vereda o que tocan las bocinas de sus autos para llamar su atención. Esa escena se ha repetido en varias ocasiones desde que partieron de Miraflores, pero ahora que están al lado del cine de Plaza San Miguel, la exaltación se ha intensificado. Al minuto de conocerse su presencia, cerca de 40 personas empiezan a luchar por tomarse un 'selfie' con ellos. Incluso aquellos que estaban por comprar sus entradas renuncian a la cola para sumarse a los que quieren un autógrafo. Solo el sonido del pito de la policía logra que Díaz y Schuller retomen su camino.

Todo este periplo es para promocionar "Sobredosis de amor", filme que ambos protagonizan y producen, y que trata sobre la crisis de tres 'roommates' (junto a Gianella Neyra) que tienen que madurar a la fuerza. Qué mejor que valerse de sus nombres para que las personas sigan viendo su cinta. Ambos, sin embargo, afirman que no son famosos, algo contradictorio después de ver su baño de popularidad. Díaz explica: "Preferimos llamarlo cariño de las personas. Hablar de fama me parece algo superfluo porque hay gente que, efectivamente, es famosa, pero no transmite ni es ejemplo de nada. Es algo hueco que no aporta".

¿Acaso no es esa, justamente, una de las críticas que les hacen por conducir el 'reality' "Combate"? Díaz responde: "Hay mucha gente que habla de nosotros sin ver el programa y opinan con total libertad porque saben que no se harán responsables de sus comentarios. Cuando éramos chibolos, si alguien te faltaba el respeto lo pechabas para ver si tenía los huevos para decírtelo en la cara. Pero hoy cualquiera puede comentar y decir lo que quiera". Schuller agrega: "Hasta el Papa tiene detractores. Siempre habrá personas que te aman u odian, los que te quieren vivo y los que no. Hay de todo".

Por lo pronto, las cifras acompañan a "Sobredosis de amor": ahora está en su segunda semana en cartelera y podría alcanzar los 300 mil espectadores. ¿La razón? Schuller señala: "La gente siente que nos conoce desde hace mucho tiempo porque somos iguales dentro y fuera de la pantalla. Aunque sabemos que todo se basa en el ráting, no vamos a peinarnos distinto para que nos vean. Creo que la gente aprecia eso".