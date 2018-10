Su prometedor tráiler se viralizó rápidamente en Internet: en poco más de dos minutos mostraba a una niña con una enfermedad compleja, a su madre encerrada en un cuarto de hotel, a un grupo de delincuentes despiadados y, como broche de oro, todo un despliegue de superpoderes por parte de la protagonista, interpretada por Marisela Puicón. "Yuli" se llama el filme peruano que se estrena este jueves 11 de octubre en las salas locales. Llamativa aventura de género que quiere arrasar en la cartelera.

"La gente comenzó a decir que era una copia de 'Lucy', la película de Luc Besson con Scarlett Johansson, y no voy a negar que la comparación me ayudó un montón a que se masifique a través del boca a boca", reconoce el director Christian Carrasco, creador de la cinta nacional. "Pero ahora que la gente la vea, se dará cuenta de que son dos películas muy diferentes".

Sobre esa curiosa similitud e involuntaria publicidad, cada espectador tendrá que sacar su propia conclusión. Lo que no se le puede escatimar a Carrasco es el atrevimiento a probar con el cine de género en una escena como la peruana, donde el convencionalismo suele campear. "Hacer una película de acción y ciencia ficción es bastante extraño para nuestro medio. Pero yo sentía que debía hacer algo que me gustara, así que comencé a escribirla en el 2014", cuenta el director.

Christian Carrasco tiene, además, un filme inconcluso titulado “La oscuridad”. (Foto: El Comercio)

Respecto a sus referentes, la cuestión también es ecléctica. Porque Carrasco reconoce, por una parte, su cinefilia ochentera formada con las películas de Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Chuck Norris y Jean-Claude Van Damme, pero por otro lado cita su gusto por Andrei Tarkovski, Park Chan-wook y Carlos Reygadas, nada menos. "Yo creo que la gente se cierra mucho con sus prejuicios y cree que solo puede ver un tipo de cine. Yo soy de la opinión que uno puede consumir lo que quiera y ya luego se verá cómo exterioriza cada influencia", agrega el director.

De hecho, aunque considera a "Yuli" su ópera prima, Carrasco se embarcó hace casi diez años en un ambicioso proyecto titulado "La oscuridad". Descrito por él mismo como "trascendental" y como una "trilogía humana". El filme solo fue proyectado al 80% de su realización, por lo que espera eventualmente terminarlo. Grabada en diferentes locaciones del país y con múltiples líneas narrativas (al menos por el avance que se puede ver en YouTube), "La oscuridad" es una cinta bastante distanciada de "Yuli". Ojalá pueda verse algún día.

Póster de la cinta peruana "Yuli"

PODER FEMENINO

Para "Yuli", Carrasco ha tenido que apostar lo que pocos se animan a hacer. Dice que se ha alejado un poco del negocio familiar con el que subsiste desde hace años y ha buscado apoyo de diferentes fuentes. Su elenco está conformado por Julián Legaspi, Giovanna Castañeda, Américo Zúñiga, Antonio Arrué y el ya mencionado protagónico de Puicón. En épocas de fuerte reivindicación femenina, y en la línea de cintas como "Mujer Maravilla" y la próxima "Captain Marvel", "Yuli" apuesta por una mujer aguerrida como punta de lanza.



"En mi vida, muchas mujeres han sido protagonistas –asegura el cineasta antes de mencionar a su madre, a su esposa y a su suegra como ejemplos–. Pero la idea principal de la película surgió con un caso de feminicidio. Estaba viendo televisión y en el noticiero apareció la información de una mujer que había sido asesinada por un hombre en un hotel. Eso me consternó y supe que, al menos desde la ficción, podía rescatar a esa mujer y convertirla en una heroína".

A partir de allí, su imaginación se desdobla hasta mostrar a su Yuli en pleno trance, resistiendo explosiones, esquivando disparos de bala y, con los ojos encendidos de un azul eléctrico, levantando con sus propias manos un camión de la SUAT antes de hacerlo volar por los aires. Hollywood, ahí van por ti.

Tráiler del nuevo filme peruano "Yuli". (Video: YouTube)

"Los efectos especiales quise realzarlos aquí en el Perú, pero muchas personas me tildaron de loco o simplemente no me entendieron. Por suerte, gracias a un par de amigos argentinos pude contactarme con una casa productora donde hice todos esos trabajos de posproducción. Y he quedado muy conforme con el resultado", cuenta el realizador.

A toda esa gama fantástica no le falta la sazón local, desde luego. Y Carrasco asegura que la atmósfera peruana –limeña, específicamente– se siente a lo largo de toda su película gracias al lenguaje del hampa, al tráfico infernal que entorpece los operativos policiales y a las calles que se hacen altamente reconocibles.

Mientras espera el respaldo del público con su asistencia a las salas, sugiere al espectador no perderse, al mejor estilo de Marvel, las escenas poscrédito, que sugieren desde ya una segunda parte. Una superheroína ha nacido.

HEROÍNAS ATÍPICAS

"AEON FLUX" (2005)

Inspirada en la noventera serie animada de MTV, cuenta la historia de una asesina con capacidades telepáticas, en un mundo posapocalíptico y en el año 2415. Aunque el resultado deja mucho que desear, se sostiene gracias al protagónico de la gran Charlize Theron.

"ULTRAVIOLET" (2006)

La intensa y muy dinámica Milla Jovovich toma las armas en esta película, también futurista y violenta, que aborda una epidemia mundial que provoca que los humanos muten en una suerte de vampiros. Ella, Violet Song Jat Shariff, se enfrentará al gobierno en esa caótica situación.

"LUCY" (2014)

Filme dirigido por Luc Besson y protagonizado por Scarlett Johansson. En él, una mujer obligada a traficar droga dentro de su organismo sufre un accidente que hace estallar las sustancias en su interior y le otorga poderes físicos y psíquicos. Parece una referencia evidente de "Yuli", pero no lo es tanto.