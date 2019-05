Inés Melchor llega a la meta: la cartelera local

Una carrera de resistencia fue la que afrontaron los directores Christian Acuña y Óscar Bermeo para finalizar el rodaje de su ópera prima, "Prueba de fondo". Los incentivos para la posproducción que otorgó el Ministerio de Cultura los motivaron a continuar cuando estaban a punto de rendirse. "Ni siquiera tenemos grabaciones del detrás de cámaras porque solo los dos éramos el equipo durante los primeros meses", recuerda Bermeo.



Desde el inicio ambos sabían que sería una tarea complicada. De hecho, antes de contar con el auspicio de empresas privadas, ellos asumieron la inversión económica del proyecto. "Con nuestros recursos cubrimos todo, los viajes, el hospedaje... Era complicado porque el dinero no alcanzaba y la producción entraba en receso", agrega Acuña.

En un principio, los directores pensaron que el resultado final sería el retrato de un personaje exitoso. Sin embargo, las dificultades que enfrentó la atleta durante su preparación para las Olimpiadas Río 2016 cambiaron el guion preliminar. "En el camino nos dimos cuenta de que el éxito era relativo. Ella [Melchor] tuvo muchas caídas, pero se sobrepuso, así que esto se convirtió en una historia de lucha".



DEBUT EN EL CINE

Inés Melchor aceptó ser parte del filme para que los peruanos sepan más del fondismo y cómo las mujeres destacan en ese deporte. Así lo reconoce la misma atleta, quien recuerda que se sintió incómoda cuando le hicieron la propuesta por primera vez. "Era algo distinto a lo que estaba acostumbrada, pero después de algunas coordinaciones acepté", señala.



Melchor estará presente en el estreno –mañana en Huancayo–, aunque pudo ver la cinta el año pasado, en el Festival de Cine de Lima, donde esta producción se llevó el Premio del Público. "Me genera mucha nostalgia porque [esta cinta] me hace recordar cómo fueron los entrenamientos. Revivirlos en el cine me alegra, pero también me entristece por los momentos difíciles", sostiene la atleta.



Los directores admiten que les gustaría registrar la participación de Melchor en las Olimpiadas de Tokio 2020, pero aquella sería una labor muy demandante. La deportista, en tanto, fue muy clara al respecto: "El deporte es lo que consume el 100% de mi tiempo. Lo pensaría, quiero concentrarme en mis objetivos deportivos".