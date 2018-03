"Avengers: Infinity War" lanzó su segundo y último tráiler de intensas imágenes. Joe y Anthony Russo, hermanos directores de la nueva entrega del Universo Cinemático de Marvel, aprovecharon la expectativa con su reciente publicación en Instagram y Twitter.

"¿Dónde está la Gema del Alma?" preguntaron los hermanos Russo con un sencillo hashtag de fondo en blanco. Con esto hacen referencia a la última de las seis Gemas del Infinito, que no se ha mostrado en ninguna película.

Una publicación compartida de The Russo Brothers (@therussobrothers) el Mar 16, 2018 at 7:26 PDT

Antes de "Avengers: Infinity War" cinco de las piedras fueron halladas. La Piedra del Espacio hizo debut en "Capitán America: The First Avenger", la Piedra de la Realidad, en forma de un rojo y viscoso líquido llamado 'Aether', se encontró en "Thor: The Dark World".

Luego se presentó a la Piedra de Poder, encerrada en el llamado 'Orbe', en la primera cinta de "Guardianes de la Galaxia", y la Piedra de la Mente, ubicada en la frente de Vision en "Avengers: Age of Ultron". Finalmente, la Piedra del Tiempo fue vista en el interior del denominado 'Ojo de Agamotto', en posesión del hechicero interpretado por Benedict Cumberbatch en "Doctor Strange".

Aunque las reacciones estuvieron fuertemente plagadas de reclamos por la ausencia de Hawkeye en el tráiler, numerosas teorías sobre la ubicación de la piedra circularon en redes.

Dos de las principales teorías apuntarían a una conexión directa con Iron Man, y la otra a Heimdall, guardián del puente de ingreso a Asgard interpretado por Idris Elba. Esta última se apoyaría en los ojos naranja del asgardiano, similares a los verdes de Doctor Strange al usar el Ojo de Agamotto, además del círculo de tono naranja irregular ubicado en el pecho de la armadura del transportador vigilante.