La edición 2018 de los premios Oscar tendrá una importante presencia mexicana. Además del cineasta Guillermo del Toro, cuya película "La forma del agua" ("The Shape of Water") parte como favorita de la gala, Natalia Lafourcade interpretará en vivo "Recuérdame", el tema central de la cinta "Coco". En Instagram, la artista compartió un emotivo mensaje sobre lo que significa para ella participar de un evento de esta magnitud representando a México.

En un video compartido en su cuenta oficial de Instagram, Natalia Lafourcade aparece desde la habitación de su hotel en California contando que ya realizaron los ensayos correspondientes para el show y califica como una "locura" lo que le está ocurriendo.

"Estaremos este próximo domingo en la celebración de los premios Oscar... No me lo creo, pero ya no hay marcha atrás. Ya hicimos los ensayos , ya hicimos todo. Voy a estar representando a México y a una de las tradiciones que más amo de nuestro país: el Dí de muertos con la película 'Coco'", explica la cantante de 34 años.

Una publicación compartida de Natalia Lafourcade (@natalialafourcade) el Mar 2, 2018 at 10:37 PST

En la entrega del Oscar 2018, Natalia Lafourcade cantará junto al mexicano Gael García Bernal y al estadounidense Miguel "Remember Me", la versión bilingüe de "Recuérdame", tema original de la cinta animada "Coco".

Video de "Remember Me", tema de "Coco" que cantarán Miguel y Natalia Lafourcade en los Oscar 2018. (Fuente: YouTube)

El tema interpretado por Natalia Lafourcade compite en la categoría Mejor canción del Oscar 2018 con estos temas:

"Mighty River" de Mary J. Blige (de "Mudbound").

"Mystery of Love" de Sufjan Stevens (de "Call Me by Your Name").

"Stand Up for Something" de Diane Warren ("Marshall").

"This Is Me", de Keala Settle (de "The Greatest Showman").