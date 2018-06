Esta semana la actriz argentina Valeria Bertuccelli acusó a su compatriota, el también intérprete Ricardo Darín, de maltrato durante una obra en la que trabajaron juntos. El actor se pronunció sobre el tema en la red social Instagram.

Por medio de Instagram Stories, Ricardo Darín compartió las palabras de su colega Leonardo Sbaraglia, que se manifestó de manera neutral sobre el caso; donde también estaría involucrada la actriz Érica Rivas.

"Con Valeria Bertuccelli nunca trabajamos juntos, pero tengo admiración por su trabajo. Tanto con Érica Rivas como con Ricardo Darín tuvimos excelentes experiencias profesionales, en más de una oportunidad. Y seguramente las seguiremos teniendo. Nunca me atrevería a posicionarme, sobre una situación, sobre la cual no tengo la más pálida idea de lo que pasó. Muchas gracias", declaró Sbaraglia en su historia de Instagram; a lo que Darín respondió con un "Gracias".

Fuente: Instagram de Ricardo Darín. instagram

—La versión de Ricardo Darín—

Bertuccelli indicó que tuvo problemas con Ricardo Darín durante la obra teatral "Escenas de la vida conyugal" (2013 y 2014), detallando que en aquella época no se sentía "tratada como quería", que "no la pasaba bien" y que "no iba a resistir ninguna clase de maltrato". "(Fue) una manera de la que no se trata a una compañera de trabajo", añadió.

Ricardo Darín le responde a Valeria Bertuccelli en "Intrusos". (Fuente: YouTube)

En declaraciones a un canal de la cadena de televisión América, Ricardo Darín dijo que él y Bertuccelli tuvieron un "momento de desinteligencia" tras el cual "dieron superado el episodio". ¿Qué explica, entonces, las recientes declaraciones de la actriz? "A ella no se le habían curado las heridas", dijo Darín.

El actor, quien es acusado de difundir rumores sobre la parte acusadora, se excusó. "Si tiene un malestar, le pido disculpas". Se presume que Érica Rivas, quien reemplazó a Bertuccelli en la obra, habría sufrido los mismos problemas.