Invasión Drag, documental dirigido por Alberto Castro, retrata la llegada de los participantes del reality RuPaul’s Drag Race a la ciudad de Lima. Esta propuesta busca identificar cómo este fenómeno mejoró el movimiento drag y, sobre todo, al colectivo LGBTQ+. El Comercio conversó con el director sobre el documental, el mensaje y el reto de producir películas de esta temática en el Perú.

“No había en la televisión películas referentes al LGBT, ni se conocían a personajes gays. Entonces, eso te limita un poco porque te sientes solo. El permitirles a nuevas generaciones, a un público LGBT tanto homosexuales, lesbianas, como hombres y mujeres trans, y personas que no se identifican entre el sistema binario; (el documental) les permite reconocerse y sentirse representados”, respondió Alberto sobre la importancia de este tipo de producciones en la sociedad.

En el país, aún se siguen teniendo ciertos prejuicios ante las personas que pertenecen a la comunidad, como son las drags queens o los trans. ¿Sientes que tu documental podría ser un ‘paso adelante’ para acabar con la sociedad peruana conservadora y homofóbica? El director responde:

“Mi documental no pretende hacer eso, porque es claramente una tarea muy compleja, pero si ayuda en algo, yo encantado. (...) Me encantaría que se saque una conversación porque he tratado de evidenciar el por qué estos hombres o homosexuales deciden hacer drag, qué significa para la comunidad y qué significa para una persona que se siente diferente en un país como este.”

De la admiración a los Drags a la producción del documental

Cuando en el 2017 los participantes del famoso concurso de RuPaul vinieron al Perú. Alberto tenía claro que quería conocer a estos artistas que admiraba. “Mi forma de acercamiento fue ir a los representantes y decirles ‘bueno este es mi trabajo, yo hago videos, no sé si han pensado hacer vídeos, pero me parece una buena idea’”, recordó.

Sin embargo, no fue hasta que acabó el fenómeno que pensó “Wow, he registrado un año mágico, extraño y sorpresivo”. De esta manera, él se dio cuenta que con la llegada de estos talentos hubo un antes y después. Se pasó de una comunidad fragmentada y cuestionada por los estereotipos, a una comunidad más inclusiva en la que se empieza “a entender la diferencia entre orientación sexual y expresión de género”.

“Ningún medio lo rebotó, nadie de los medios masivos se enteró, las marchas empezaron a crecer y empezaron a aparecer figuras un poco más reconocibles que se identificaban con la comunidad. Ahí, finalmente digo ‘ok, esto es un documental’ y empiezo el proceso largo de edición y de buscar entrevistas.”, añadió.

El “detrás de cámara” del cine LGBTQ+

Por otro lado, el director comentó que fue difícil conseguir financiamiento no solo para “Invasión Drag”, sino para sus dos próximos proyectos, “Arde Lima” y “Salido del clóset”, ambos relacionados por la temática. Vale resaltar que en el Perú existen organizaciones del estado como DAFO, que busca incentivar y promover la industria audiovisual nacional por medio de concursos y festivales.

Castro compartió su opinión al respecto: “Siento que se premian muchas cosas sobre la historia del Perú. No sabría entender muy bien la línea del porqué, pero hay muy pocas historias o cosas de la temática LGBTQ+ que se han premiado por el estado”.

¿Uno de los países menos homofóbicos?

Un detalle que llama la atención del documental es la impresión que los drags internacionales tienen sobre el país. Uno de los participantes comenta que el Perú parece ser uno de los lugares menos homofóbicos. ¿Por qué pasó esto?

Castro: “Hay que tomar en cuentan que cuando los artistas se mueven entre países están siempre protegidos por sus managers y las productoras que los traen. Entonces, obviamente van a tener una visión limitada de lo que es este país. (...) Si llegas a Lima, ves a la gente en el aeropuerto pidiéndote fotos y ves el evento lleno de gente, claramente vas a decir ‘este país no es tan agresivo’”, respondió el director.

DATO

El documental estuvo disponible en la plataforma Cinestesia del 4 al 8 de diciembre. Sin embargo, debido al éxito, se podrá ver desde el 18 al 20 de diciembre por el mismo servicio streaming.

