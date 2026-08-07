La alfombra azul comenzó a llenarse desde temprano de actores, directores, productores y figuras del ámbito cultural que llegaron al Teatro NOS para celebrar el inicio del 30.° Festival Internacional de Cine de Lima PUCP. Entre saludos, fotografías y reencuentros, la expectativa crecía antes de una ceremonia que conmemoró tres décadas de historia del encuentro cinematográfico más importante del país.
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