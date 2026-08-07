La actriz Cindy Díaz fue otra de las invitadas que recorrió la alfombra azul en la apertura del certamen.
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Cindy Diaz
  • La actriz Cindy Díaz fue otra de las invitadas que recorrió la alfombra azul en la apertura del certamen.
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    La actriz Cindy Díaz fue otra de las invitadas que recorrió la alfombra azul en la apertura del certamen.

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    La actriz Cindy Díaz fue otra de las invitadas que recorrió la alfombra azul en la apertura del certamen.

  • Mayela Lloclla acompañó el inicio de una edición que reunirá durante diez días lo mejor del cine latinoamericano y mundial.
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    Mayela Lloclla acompañó el inicio de una edición que reunirá durante diez días lo mejor del cine latinoamericano y mundial.

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    Mayela Lloclla acompañó el inicio de una edición que reunirá durante diez días lo mejor del cine latinoamericano y mundial.

  • Nidia Bermejo integró el jurado que otorgará el Premio a la Mejor Película con temática LGTBIQ+, uno de los galardones oficiales del festival.
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    Nidia Bermejo integró el jurado que otorgará el Premio a la Mejor Película con temática LGTBIQ+, uno de los galardones oficiales del festival.

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    Nidia Bermejo integró el jurado que otorgará el Premio a la Mejor Película con temática LGTBIQ+, uno de los galardones oficiales del festival.

  • Mónica Sánchez fue una de las figuras peruanas que acompañó la inauguración del festival en el Teatro NOS.
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    Mónica Sánchez fue una de las figuras peruanas que acompañó la inauguración del festival en el Teatro NOS.

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    Mónica Sánchez fue una de las figuras peruanas que acompañó la inauguración del festival en el Teatro NOS.

  • Santiago Magill se hizo presente en una gala que reunió a destacados representantes del cine y la cultura latinoamericana.
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    Santiago Magill se hizo presente en una gala que reunió a destacados representantes del cine y la cultura latinoamericana.

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    Santiago Magill se hizo presente en una gala que reunió a destacados representantes del cine y la cultura latinoamericana.

  • Ana María Orozco asistió junto a su pareja, el actor y cineasta peruano Salvador del Solar, a la ceremonia inaugural del festival.
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    Ana María Orozco asistió junto a su pareja, el actor y cineasta peruano Salvador del Solar, a la ceremonia inaugural del festival.

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    Ana María Orozco asistió junto a su pareja, el actor y cineasta peruano Salvador del Solar, a la ceremonia inaugural del festival.

  • Chela de Ferrari se sumó a la celebración de un festival que cumple tres décadas tendiendo puentes entre el cine y el público.
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    Chela de Ferrari se sumó a la celebración de un festival que cumple tres décadas tendiendo puentes entre el cine y el público.

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    Chela de Ferrari se sumó a la celebración de un festival que cumple tres décadas tendiendo puentes entre el cine y el público.

  • Quilla, la mascota oficial de la PUCP, acompañó el inicio del festival, donde cada año anima al público y se ha convertido en una invitada infaltable de la alfombra azul.
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    Quilla, la mascota oficial de la PUCP, acompañó el inicio del festival, donde cada año anima al público y se ha convertido en una invitada infaltable de la alfombra azul.

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    Quilla, la mascota oficial de la PUCP, acompañó el inicio del festival, donde cada año anima al público y se ha convertido en una invitada infaltable de la alfombra azul.

  • Las directoras Mariana Rondón y Marité Ugás recibieron el homenaje más emotivo de la inauguración por su aporte al cine latinoamericano.
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    Las directoras Mariana Rondón y Marité Ugás recibieron el homenaje más emotivo de la inauguración por su aporte al cine latinoamericano.

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    Las directoras Mariana Rondón y Marité Ugás recibieron el homenaje más emotivo de la inauguración por su aporte al cine latinoamericano.

  • El rector de la PUCP, Julio del Valle, destacó el valor del arte y expresó la preocupación de la universidad por la ley que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú.
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    El rector de la PUCP, Julio del Valle, destacó el valor del arte y expresó la preocupación de la universidad por la ley que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú.

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    El rector de la PUCP, Julio del Valle, destacó el valor del arte y expresó la preocupación de la universidad por la ley que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú.

  • Juan Cabral y Santiago Franco presentaron en Lima "El Partido", la película encargada de abrir esta trigésima edición.
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    Juan Cabral y Santiago Franco presentaron en Lima "El Partido", la película encargada de abrir esta trigésima edición.

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    Juan Cabral y Santiago Franco presentaron en Lima "El Partido", la película encargada de abrir esta trigésima edición.

  • La Patronal puso el ritmo a una inauguración donde la música y el baile también fueron protagonistas.
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    La Patronal puso el ritmo a una inauguración donde la música y el baile también fueron protagonistas.

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    La Patronal puso el ritmo a una inauguración donde la música y el baile también fueron protagonistas.

Por Redacción EC

La alfombra azul comenzó a llenarse desde temprano de actores, directores, productores y figuras del ámbito cultural que llegaron al Teatro NOS para celebrar el inicio del 30.° Festival Internacional de Cine de Lima PUCP. Entre saludos, fotografías y reencuentros, la expectativa crecía antes de una ceremonia que conmemoró tres décadas de historia del encuentro cinematográfico más importante del país.

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