La alfombra azul comenzó a llenarse desde temprano de actores, directores, productores y figuras del ámbito cultural que llegaron al Teatro NOS para celebrar el inicio del 30.° Festival Internacional de Cine de Lima PUCP. Entre saludos, fotografías y reencuentros, la expectativa crecía antes de una ceremonia que conmemoró tres décadas de historia del encuentro cinematográfico más importante del país.

La gala inaugural estuvo marcada por el homenaje a las cineastas Mariana Rondón y Marité Ugás, el emotivo recuerdo a Ana María Teruel, el estreno en el Perú del documental argentino El Partido y las presentaciones musicales que dieron un tono festivo a la velada. Estas son algunas de las postales que dejó una noche dedicada al cine, la memoria y el encuentro.