8 / 13

Quizás la más prolífica actriz en interpretar a Isabel II fue Jeannette Charles, cuyo gran parecido con la monarca la llevó a encarnarla en una decena de películas, incluyendo el 'mockumental' "All You Need is Cash" y comedias como "¿Y dónde está el policía?" (1985), y "Austin Powers in Goldmember" (2002).