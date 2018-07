Isabela Moner, encantada de trabajar con Benicio del Toro y Josh Brolin

Isabela Moner se roba un buen pedazo de la atención en la brutal película de acción "Sicario 2", que filmó junto a estrellas como Benicio del Toro y Josh Brolin.

La actriz, que cumple 17 años en unos días, recordó que no recibió ningún trato especial por ser más joven durante la filmación de esta película que se estrenó esta semana en EE.UU. y América Latina.

"Me trataron de la misma manera que a los actores adultos, lo que realmente valoré mucho porque puedo manejarlo", dijo Moner, nacida en Estados Unidos de madre peruana.

El rodaje de esta historia sobre drogas, terrorismo y trata de personas en la frontera entre Estados Unidos y México comenzó en una fría mañana de noviembre a fines de 2016 en una ruinosa casa de adobe de Albuquerque. Y al interpretar a la víctima de un crimen violento, soportó ser golpeada, atada y amordazada.

"Fue realmente intenso, para las primeras tomas usaron cinta de embalar de verdad y yo no tuve problema. Ahora que lo pienso me pregunto, '¿por qué hice esto?', '¿por qué lo acepté?', pero en ese momento yo era como 'sí claro, vamos a hacerlo'".

Moner era conocida por la serie de Nickelodoen "100 Things to Do Before High School" antes de lanzarse al estrellato con su trabajo en "Transformers: el último caballero".

En "Sicario: Day of the Soldado" interpreta a una chica de 12 años, hija malcriada de un capo mexicano, de quien el gobierno estadounidense sospecha que ayuda a yihadistas a cruzar la frontera.

LA REPUTACIÓN

La cinta reúne al oscarizado Del Toro, que retoma su papel de abogado vuelto sicario, y Brolin, que interpreta a un agente de la CIA.

El puertorriqueño -cuyo papel en "Sicario 2" transcurre en su mayoría con Moner, a quien secuestra en la trama- tiene fama de ser muy intenso en la forma que aborda su oficio, pero su joven coprotagonista dijo que eso era solo "su fachada".

"Nos tomó un poco acostumbrarnos, adaptarnos el uno al otro, un poco como en la película", indicó. "Pero una vez que comenzó la filmación nos hicimos amigos porque duramos horas en un [vehículo militar] Humvee, y no es difícil llevarse bien con él para ser honesta".

"Es solo un poco callado", agregó.

Sobre Brolin, el hombre del momento, con papeles estelares en "Deadpool 2" y "Avengers: Infinity War", Moner dijo que "es como un niño pequeño". "Creo que paró de envejecer en un momento interiormente, y es un tipo muy divertido".

RAÍCES PERUANAS

Moner creció en Ohio y todavía vive en Cleveland, pero dice que a pesar de nunca haber vivido en Perú y de su acento "agringado", se siente muy identificada con la cultura peruana de su madre.

"No creo que me haya relacionado con el entorno católico irlandés que me rodeaba mientras crecí. Mi mamá me crió hablando español en una casa donde comimos mucha comida peruana", recordó.

No podía ver televisión en casa, sus padres la enviaban a jugar fuera con sus hermanos. "Era un poco marimacho" y el estrellato no le pasaba por la cabeza.

Veía películas en la biblioteca de Shirley Temple y Judy Garland, aunque fue un incendio hace 10 años en el que su familia lo perdió todo lo que la conectó con la actuación. A su madre se le ocurrió apuntarla en un taller de teatro para mantenerla ocupada y allí participó en una versión de "El mago de Oz".

A pesar de que quería hacer de Dorothy y no le tocó, se enamoró de la actuación. "No sé en qué momento comencé a ser buena, porque creo que lo hago bien", indicó la joven Isabela Moner, que aspira actuar con Natalie Portman y en algún momento dirigir su propia película.