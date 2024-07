Una madre con su hija, solas. Frente a ambas, la selva peruana. La madre tiene una promesa de trabajo como profesora pero no puede llegar al pueblo por capricho de la naturaleza. Ella decide trabajar allí donde se encuentra. Esa es la trama de “Islandia”, película peruana que llega esta semana a la cartelera que es un homenaje por partida doble: por un lado, a los educadores del Perú; por el otro, a la madre de la cineasta. Porque esta es una historia basada en hechos reales, con los cambios propios de una ficción, pero que nunca olvida sus orígenes.

Protagonizada por Claudia Solís como la maestra Emilia, y Mariafe Vargas Inca como su hija, Irina, “Islandia” empieza como un documental, donde se cuenta la historia de la madre la directora Ina Mayushin; de inmediato la historia muta en ficción. La cinta no se hace problemas en mostrar ambos lados de la historia. “Todo esto nace hace 20 años cuando mi madre fallece. Durante mi niñez ella decía que los mejores años de su vida los había vivido en Samito, un pueblo que queda en Loreto. Entonces a partir de ese momento me pregunté qué puede haber ella vivido en ese lugar para que lo considere así”, dice la cineasta pucallpina.

Lo que encuentra la Emilia de ficción es un lugar que la necesita, así como un refugio para encontrarse a sí misma tras la muerte de su esposo. La película desarrolla la narración de “pez fuera del agua”, donde una persona se sumerge en un ambiente ajeno, que hasta cierto punto la rechaza. Y es en ese conflicto donde nace la historia.

“Islandia” demoró 12 años en realizarse, tiempo usual para el cine peruano no comercial. En el 2017 ganó el Estímulo del Concurso Nacional de Largometrajes de Ficción para las regiones, otorgado por la DAFO del Ministerio de Cultura. Asimismo, ganó un premio de desarrollo de guion otorgado por la Fundación Borau (España) y obtuvo cinco becas de formación audiovisual del programa IBERMEDIA.

La película peruana "Islandia" se realizó con los estímulos económicos del Ministerio de Cultura-DAFO. / LA CHURUNGA FILMS

Un comentario sobre el Perú

Desarrollada en el ficticio Santos, la película también es un comentario al fracaso del estado con sus habitantes, quienes privados de educación básica se muestran desconfiados cuando alguien les ofrece aprender a leer y escribir. Así, la película también es una forma de visibilizar la realidad, más aún si se considera que Samito, el pueblo real, hoy en día no tiene agua, luz ni desagüe. “Es eso lo que justamente ‘Islandia’ quiere dar cuenta. El cine tiene ese poder de visibilizar, de dar voz. Queremos que sea un llamado de atención a las autoridades, una denuncia social, pero que a la vez también nos plantee una esperanza”, resalta la directora.

La película también funciona como una crítica a la masculinidad peruana. Al llegar al pueblo, la profesora es vista como un objeto de deseo por los hombres, pero apenas ellos descubren lo peligrosa que es la educación, se convierte en un peligro. “Eso es lo que sucede. Me pasa escuchar que de pronto hombres de la boca para afuera dicen ‘sí, a mí me encanta una mujer no solamente empoderada, sino independiente, una mujer que tenga criterio, que tenga su propio pensamiento’. Y de pronto cuando se encuentran con una mujer con esas características se echan para atrás, se corren, porque efectivamente una mujer así es de temer”, sostiene la cineasta.

Finalmente, la película es una manera de conectarse con la familia. “Creo que el cine nos da esa oportunidad, y a mí me ha dado la oportunidad, de poder viajar a través de Irina, que es como una suerte de alter ego, de yo poder vivir esos años maravillosos al lado mi mamá”, cuenta Mayushin entre lágrimas.