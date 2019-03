"It 2": fecha de estreno, tráiler, sinopsis, actores, y todo sobre el regreso de Pennywise

"It: Chapter 2" llegará a los cines este año finalmente. Su rodaje terminó el pasado otoño y el equipo ha pasado desde entonces en la sala de edición, eliminando y corrigiendo algunas escenas del 'Club de los Perdedores', cuyos miembros de adultos deben enfrentar a Pennywise con todo lo que tengan.

Basada en la novela del mismo nombre, "It" cuenta la historia de un milenario monstruo que se despierta cada ciertos años para alimentarse de niños inocentes. No obstante, un grupo de jóvenes lo enfrentará para detener su malvado plan y eliminar ese bucle de una vez por todas.

Por lo que se sabe, la película durará un aproximado de 3 horas. Considerando que la primera parte duró dos horas y 15 minutos, y que la novela tiene una extensión aproximada de 1500 páginas, aquellos que adaptaron la historia al cine tendrán bastante trabajo para resumir la narración de Stephen King.

Historia de "It 2"

Al igual que la anterior serie de televisión y el libro original de Stephen King, los hechos de la segunda parte de la película "It" ocurrirán en el futuro. La primera descripción de New Line Cinema reza lo siguiente:

"Luego de 27 años el mal persiste y visita nuevamente la ciudad de Derry, Maine. IT: Chapter Two trae a los personajes, mucho tiempo después desde que tomaron caminos separados, de regreso como adultos, casi tres décadas después de los eventos de la primera película".

Sin embargo, una primera descripción antes de que su sinopsis oficial sea revelada, también comenta algo de la película.

"Veintisiete años después de los eventos del verano de 1928, los miembros del 'Club de los Perdedores' crecieron y se marcharon, hasta que una devastadora llamada telefónica los obliga a regresar a Derry, Maine. Como su antiguo nemesis cambia formas It vuelve, cumplen su promesa de la infancia de reunirse y destruir a la criatura de una vez por todas, sin darse cuenta que este ha vuelto más fuerte que nunca y que ha estado esperando su retorno para vengarse de ellos".

El Club de los Perdedores, al final de la primera película, hiere de muerte a Pennywise, desterrándolo a la oscuridad. Sin embargo, aun sabiendo que el payaso podría volver en 27 años, tal como ha ocurrido desde siempre, los muchachos juran regresar para vencerlo definitivamente.

En palabras del director, "van a encontrar muchas cosas que harán que se parezca a la primera: el humor, la emoción, el horror", pero "It: Chapter Two", prometió, "será más aterradora".

Por su parte, James Mcavoy comentó que cuando vio a Pennywise se sintió realmente aterrorizado: "Es increíble. El hombre que interpreta al payaso es terrorífico. Es un muchacho muy gentil y realmente me asustó. Recuerdo estar parado ahí con el resto del elenco, tres adultos que ya habían hecho cosas extrañas y desagradables anteriormente y todos estábamos mirándonos los unos a los otros pensando ‘no quiero estar aquí. No quiero ser un actor hoy’. Él realmente me asustó. Nunca me gustaron los payasos de pequeño", confesó a Good Morning America.

"Será una experiencia más intensa, así que lleven sus pañales para adulto al cine", declaró Muschietti a ComicBook en abril pasado.

Personajes de "It 2"

James McAvoy - Bill Denbrough

Jessica Chastain - Beverly Marsh

Bill Skarsgård - Pennywise

Sophia Lillis – Beverly joven

Finn Wolfhard – Richie joven

Bill Hader - Richie Tozier

Xavier Dolan - Adrian Mellon

Jay Ryan - Ben Hanscom

Jack Dylan Grazer – Eddie Joven

Jackson Robert Scott - Georgie Denborough

Jaeden Lieberher - Bill Joven

James Ransone - Eddie Kaspbrak

Jake Weary - John 'Webby' Garton

Jess Weixler - Audra Phillips

Jeremy Ray Taylor – Ben Joven

Owen Teague - Patrick Hockstetter

Nicholas Hamilton – Henry Joven

Wyatt Oleff – Stanley Joven

Isaiah Mustafa - Mike Hanlon

Teach Grant - Henry Bowers

Andy Bean - Stanley Uris

Chosen Jacobs – Mike Joven

Logan Thompson - Victor Criss

Janet Porter – Madre de Richie

Stephen Bogaert - Mr. Marsh

Ryan Kiera Armstrong - Victoria

Rob Ramsay – Enfermera mala

Kate Corbett – Madre de Dean

Taylor Frey - Don Hagarty

Ari Cohen - Rabbi Uris

Kelly Van der Burg – Madre de Victoria

Elena Khan – Habitante de Derry

Will Beinbrink - Tom Rogan

Angelica Alejandro - Asian Waitress

Lyla Elliott – Niña pequeña muerta

Erik Junnola - Abusador

Divan Meyer – Miembro de la audiencia

Anthony Ulc - Joe el carnicero

Tráiler de "It 2"

Hasta ahora, "It: Chapter 2" no tiene ningún tráiler o avance oficial de parte de New Line Cinema. No obstante, en YouTube existen diversos tributos a la futura película que combina escenas de la película del 2017 con la serie de televisión de 1990.

Fecha de estreno de "It 2"

"It: Chapter Two" tiene programado su fecha de estreno para inicios de septiembre del 2019. Esta producción de New Line Cine, Lin Pictures, KatzSmith Productions y Vertigo Entertainment tendrá a Warner Bros. Pictures a cargo de la distribución oficial en todo el mundo: