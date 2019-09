"It: Capítulo 2": 7 referencias a la cultura pop en la película que quizás no notaste

Con más de una semana en cartelera la película "It: Chapter 2" ("It: Capítulo 2") se mantiene presente entre el público que ama el cine.

La adaptación de la novela de Stephen King por el director argentino Andy Muschietti trata sobre el regreso del club de los perdedores a su pueblo natal de Derry para volver a derrotar al Pennywise, el payaso diabólico y ser extradimensional que resurge cada 27 años para alimentarse de los niños de la localidad.

►"It: Capítulo 2": Bill Skarsgård dispuesto a interpretar a Pennywise por una tercera vez

►"It: Capítulo 2": nuestra crítica a la película de terror

Tomando en cuenta que esta adaptación está ambientada en la década de los 80 y en la actualidad (a diferencia de la novela original que tenía lugar en los 50s y 80s), hay bastantes referencias a la cultura pop de esa década y años anteriores. En esta nota te mencionamos algunas, aunque advertimos que hablaremos de spoilers.

1. Era la bicicleta

Bill Denbrough (James McAvoy) llama su bicicleta Silver, un nombre curioso para un vehículo si no se conoce que es una referencia al leal caballo del Llanero Solitario (Lone Ranger en inglés).

Por si la referencia era muy sutil, en "It: Capítulo 2" Bill encuentra a su antiguo vehículo en una tienda de antigüedades y, luego de subirse, exclama "Hi ho Silver, away" ("¡Arre, Plata, adelante!"), frase icónica del héroe enmascarado.

2. Los tres directores

"It: Capítulo 2" no sería una película de Stephen King sin contar con un cameo del reconocido escritor. Es así que el también director (recordemos "Maximum Overdrive") es el dueño de la tienda de antigüedades que le vende su vieja bicicleta a Bill.

Este no es el único personaje famoso que se encuentra Bill. Al inicio del filme este personaje, que también es escritor, se encuentra con un director identificado solo como Peter e interpretado por el realizador Peter Bogdanovich ("The Last Picture Show", "Targets").

Finalmente Andy Muschietti también aparece en su película al estar presente en la farmacia que visita Eddie Kaspbrak (James Ransone).

3. Mira quién está aquí

"It: Chapter 2" hace también referencia a otra icónica novela de Stephen King. En la escena en la que Beverly Marsh (Jessica Chastain) se refugia en un cubículo del baño de su antiguo colegio, el psicópata Henry Bowers (Teach Grant) suelta la frase "¡Aquí está Johnny!" ("Here's Johnny!"), cita improvisada por Jack Nicholson en "El resplandor" de Stanley Kubrick.

4. Ben conoce a Ben

Un cameo merece una categoría aparte al ser particularmente metatextual. La primera vez que vemos a Ben Hanscom (Jay Ryan) como adulto este se encuentra en una reunión de trabajo con un grupo de personas, entre ellas una interpretada por el actor Brandon Crane, quien hizo de la versión de niño de Ben en la miniserie de "It" de 1990.

5. ¡Qué cosas!

Cuando Bill, Richie Tozier (Bill Hader) y Eddie visitan la casa en la calle Nelbolt donde Pennywise 'vive' encuentran la cabeza decapitada de su amigo Stan (aunque en su versión más joven interpretada por Wyatt Oleff). La cabeza luego produce piernas de arañas y sale corriendo, recordando una escena emblemática de otra película de terror: "The Thing" o "La cosa" (1982) del realizador John Carpenter.

Para hacer más evidente a qué se está haciendo referencia, Richie exclama "¡Tienes que estar bromeando!" de manera similar a la que Palmer (David Clennon) lo dice en el otro filme.

6. Duro de matar

En el climax de la película, cuando el club de perdedores está enfrentando a Pennywise, Richie grita "Yippie Ki-Yay" mientras le lanza una roca al payaso diabólico. Aficionados de Bruce Willis recordarán que esa frase icónica es usada por John McClane en la película "Duro de matar".

7. Posters por doquier

No solo los personajes y objetos hacen referencias en "It: Capítulo 2", sino también las paredes. Entre los posters que pueden verse en el filme están uno de "The Lost Boys" (1987) y la comedia romántica de Tom Hanks "You've Got Mail" (1998).