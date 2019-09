"It: Capítulo 2": la crítica especializada se pronuncia

Las críticas a "It: Capítulo 2" ("It: Chapter 2") ya han sido publicadas y el consenso parece ser de que la adaptación de la novela de Stephen King es un digno sucesor de la primera parte, aunque teniendo algunos defectos como una longitud exagerada de 169 minutos y una menor cantidad de sustos que su predecesor.

La cinta del realizador argentino Andy Muschietti continúa la historia del Loser Club 27 años después de la vez que se enfrentaron al payaso Pennywise. Llamados de vuelta por Mike, el único del grupo que se quedó en Derry, intentarán detener de una vez por todas al ente malévolo, superando los traumas que dejaron en ellos los eventos de casi tres décadas atrás.

El nuevo elenco de la película está conformado por estrellas como James McAvoy, Jessica Chastain, Isaiah Mustafa, Jay Ryan, James Ransone y Bill Hader, este último como la versión adulta de Richie Tozier, personaje que continúa robándose el show según los especialistas.

"En realidad, el principal problema con el 'Capítulo 2' es que sigue y sigue por bastante", escribió Leah Greenblatt de Entertainment Weekly.

"'It: Capítulo 2' no es mejor que el primer capítulo. Ciertamente no es más aterradora. Pero esta es la cuestión, ahí donde importa, es igualmente emocionante", opina Charlotte O'Sullivan del London Evening Standard.

A unos días de su estreno en el Perú, el cual será el 5 de setiembre, el agregador de críticas Rotten Tomatoes le ha puesto un 83% de 'frescura' (opiniones positivas) basándose en 35 muestras, un 3% menos que el obtenido por la primera parte en el 2017.

Mientras tanto, el portal Metacritic, que realiza un promedio de las críticas, le ha puesto un puntaje de 61 basándose en 24 críticas. Esto son 8 puntos menos que la primera parte.