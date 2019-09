"It: Capítulo 2": la escena considerada demasiado fuerte para incluirla en la saga

Dirigida por Andrés Muschietti en base a la novela de Stephen King, "It: Capítulo 2" cuenta una historia en la que personas normales tienen que salvar a su pueblo de una amenaza sobrenatural —el payaso Pennywise—, quien representa sus mayores miedos. La primera parte llegó en 2017, pero no incluyó una escena controversial de la obra original.

A continuación, SPOILERS de "It":

Como indica Entertainment Weekly, casi al final de la novela "It" los niños protagonistas intentan dejar las alcantarillas, donde vencieron a Pennywise. No obstante, se pierden y hallar la salida parece imposible.

Entonces Beverly Marsh, la única mujer del Club de Perdedores, considera que debe tener relaciones sexuales con sus seis amigos para unir al grupo. Al terminar, encuentran la salida.

La película que llegó a los cines este mes, en cambio, muestra que todos los niños abrazan a su amigo Bill Denbrough; quien no puede contener las lágrimas al ver que su hermano menor, Georgie, de verdad murió a manos del monstruo. Se van de las alcantarillas sin dificultad aparente.

Entertainment Weekly habló con Gary Dauberman, guionista del nuevo "It", sobre la polémica escena de la novela. "Si bien es una escena importante, no define el libro de ninguna manera y no creo que debería. Sabemos la intención de esa escena y por qué él (King) la puso allí, e intentamos conseguir ese propósito de forma distinta".

¿Y cuál fue el propósito de Stephen King para incluir la escena en su novela? El escritor se explicó así en 2013:

"(Al escribir la escena) no pensaba en el aspecto sexual. El libro trata con la niñez y la adultez. Los adultos no recuerdan su infancia. Ninguno de nosotros recuerda lo que hicimos de niños; creemos que lo hacemos, pero no recordamos tal y como pasó. Intuitivamente, los Perdedores sabían que tenían que estar juntos otra vez. El acto sexual conectó niñez y adultez. Es otra versión del túnel de cristal que conecta la biblioteca de los niños con la de los adultos. Los tiempos han cambiado desde que escribí esa escena y ahora hay más sensibilidad a esos temas".

La discusión en torno a la escena este 2017 hizo que King se pronuncie otra vez, ahora en declaraciones a Vulture: "Solo añadiría que es fascinante que haya habido tantos comentarios sobre esa escena sexual y tan poco sobre los múltiples asesinatos de niños (en el libro). Eso debe significar algo, pero no estoy seguro qué".

"It: Capítulo 2" llega a los cines el jueves 5 de septiembre.