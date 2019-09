"It: Capítulo 2": ¿tiene escenas post-créditos?

"It: Capítulo 2" ("It: Chapter 2" en su idioma original) es la segunda entrega de la saga de terror basada en la novela de Stephen King, adaptada en el pasado para la televisión con Tim Curry como el payaso Pennywise, y hoy con Bill Skarsgård como el rostro de esta demoníaca amenaza.

Veintisiete años después, el payaso Pennywise está de vuelta en Derry, y tal como lo prometieron de niños, los miembros del 'Club de los Perdedores' deben volver a su viejo hogar, ya de adultos, para exterminarlo para siempre, por más que eso pueda costarles la vida.

La primera parte de "It" llegó en 2017 y recaudó US$ 700 millones a nivel mundial y la secuela bien podría superar esta marca.

El nuevo elenco de la película está conformado por estrellas como James McAvoy, Jessica Chastain, Isaiah Mustafa, Jay Ryan, James Ransone y Bill Hader, este último como la versión adulta de Richie Tozier, personaje que continúa robándose el show según los especialistas.

La segunda parte de la saga de terror tiene casi tres horas de duración. Según la crítica, “It: Capítulo 2” es una cinta a la altura de su predecesora, aunque mucho más triste y conmovedora. En cierto modo, ha crecido a la vez que los personajes y nos ofrece una versión más adulta de tramas que se repiten de forma cíclica.

Después de transcurridas las casi tres, probablemente te preguntes si vale la pena esperarse un rato más para ver si hay alguna toma extra, pero no hay escena post-créditos, por lo que, si prefieres, puedes salir de la sala con la certeza de no perderte contenido adicional.

No es raro que esto ocurra, ya que en la primera parte era más lógica la inclusión de una escena que ligara los acontecimientos con la secuela, pero no ocurrió.

Sin embargo, un dato curioso salió a la luz. En realidad, sí había planes para incluir una escena post-créditos en IT (primera parte) que enlazará con su continuación.

LA ESCENA POST-CRÉDITOS QUE NO PUDIMOS VER

El director de la película, Andrés Muschietti, reveló a HuffPost que hubo planes para incluir una escena post-créditos en la primera parte de la saga. Podríamos haber visto un pequeño adelanto de lo que está por venir en la segunda parte.

“Algo que mucha gente probablemente no sabe es que el Capítulo Uno tuvo la idea de hacer una escena post-créditos…”, comentó. Luego, contó cómo fue esa genial idea que tuvo y describió cómo hubiera sido la escena.

"…era con Beverly Marsh levantando el teléfono. Entonces, 27 años después, después de los créditos, habríamos visto un teléfono sonar, un iPhone, por lo que es imposible que fuese 1989, una mano entraba en cámara y veíamos una cabeza pelirroja, nos dábamos la vuelta y veríamos a Jessica Chastain", agregó el director.

Recordemos que Chastain interpreta a la versión adulta de Beverly, así que hubiera sido un momento sorprendente, sobre todo, porque para ese entonces no se sabía quiénes eran los actores elegidos para representar al Club de los Perdedores con algunos años encima, razón por la que quizá decidieron omitir la idea.

Y aunque Muschietti es consciente de que la saga ha terminado, este también bromeó sobre la posibilidad de hacer más historias sobre Pennywise en la gran pantalla, señalando que hay mucha mitología a explorar en este cinematográfico monstruo.

FECHA DE ESTRENO DE “IT: CAPÍTULO 2”

"It: Capítulo 2" tiene programado su fecha de estreno para inicios de septiembre del 2019. La película está producida por New Line Cine, Lin Pictures, KatzSmith Productions y Vertigo Entertainment tiene a Warner Bros. Pictures a cargo de su distribución oficial en todo el mundo. Estas son las fechas oficiales de su estreno en casa país.

Fecha de estreno de It 2 en Perú: jueves 5 de septiembre de 2019

Fecha de estreno de It 2 en Argentina: jueves 5 de septiembre de 2019

Fecha de estreno de It 2 en Chile: jueves 5 de septiembre de 2019

Fecha de estreno de It 2 en Colombia: jueves 5 de septiembre de 2019

Fecha de estreno de It 2 en México: vermes 6 de septiembre de 2019

Fecha de estreno de It 2 en España: viernes 6 de septiembre de 2019

Fecha de estreno de It 2 en Ecuador: viernes 6 de septiembre de 2019

Fecha de estreno de It 2 en Estados Unidos: viernes 6 de septiembre de 2019

Fecha de estreno de It 2 en Venezuela: viernes 6 de septiembre de 2019