"IT: Capítulo 2": los ocho personajes más recordado de James McAvoy en el cine

La película “It: Capítulo 2” se estrenó con gran éxito en las salas de cine y ha recogido grandiosas críticas por su intrigante historia y la interpretación de sus actores, entre los que destaca el reconocido James McAvoy, quien da vida a 'Bill Denbrough' en su versión adulta.

En esta nueva entrega del popular payaso asesino, 'Bill' aparece convertido en un escritor de éxito que no ha conseguido olvidar la muerte de su hermano 'Georgie' a manos del tenebroso Pennywise.

“It: Capítulo 2” nos presenta al Club de los Perdedores ya adultos reuniéndose de nuevo en la pequeña ciudad de Derry, Maine, para volver a intentar acabar con ese monstruo de otro mundo al que creyeron haber derrotado décadas atrás.

La interpretación de McAvoy no ha pasado por alto, pero tampoco ha sorprendido y no porque no haya sido resaltante, sino porque anteriormente el actor ha hecho gala de su polifuncionalidad y ha demostrado que puede hacer películas de cualquier corte. Por eso, a continuación repasaremos ocho de los papeles más recordados que tuvo en el cine.

1 -“X-Men” -

El actor ha sido uno de los principales baluartes de los “X-Men”, participando de cuatro películas de la saga. “X-Men: Primera generación”, “X-Men días del futuro pasado”, “X-Men: Apocalipsis” y “X-Men: Dark Phoenix”. En las cinta, McAvoy dio vida a Charles Xavier, el recordado ‘Profesor X’. La primera película que protagonizó le significó un gran impulso en su carrera, recibiendo dos nominaciones a los People’s Choise Award.

2 -“Las Crónicas de Narnia: el león, la bruja y el armario”-

En la ficción de C.S. Lewis, McAvoy interpreta al recordado Mr. Tumnus, el fauno de piel rojiza, pelo rizado, una breve barba, orejas puntiagudas y pezuñas. Como el personaje aparece en el invierno eterno de Narnia, viste una bufanda y usa un paraguas para protegerse de la nieve. La primera humana que encuentra en Narnia es Lucy Pevensie, quien llegó a través de un armario mágico. En un esfuerzo para ganar su confianza, Tumnus invita a la pequeña a su casa, le sirve té, sardinas y pasteles.

3 -“Expiación, deseo y pecado”-

En la película, James McAvoy da vida a Robbie Turner, quien tras una falsa acusación se ve inmerso en muchos problemas y su vida da un giro de 180 grados. El filme estrenó en 2007 y fue protagonizado por McAvoy y Keira Knightley, bajo la dirección de Joe Wright. El filme le valió al actor ser nominado en los Premios BAFTA, los Globos de Oro y los premios EÑE del cine; sin embargo, en ninguno salió triunfador.

4 -“La Conspiración”-

En esta película, el joven abogado –y héroe de guerra- Frederik Aiken (James McAvoy) accede, a regañadientes, a defender a Mary Surratt, una mujer acusada de conspirar para matar al presidente Abraham Lincoln. En el proceso, aunque no está plenamente convencido de su inocencia, sí cree en su derecho a recibir un juicio justo, por lo que se gana muchas enemistades; sin embargo, da pasos firmes en su defensa y pelea por lo que considera es justo en el caso.

5 -“Glass”-

James McAvoy hace las veces de Kevin Wendell Crumb “The Horde”, un hombre joven que padece trastorno de identidad disociativo y posee 23 personalidades, cuya química corporal cambia con cada personalidad, resultando en una 24.ª personalidad conocida como "La Bestia".

6 -“Filth”-

Adaptación cinematográfica de la novela homónima escrita por Irvine Welsh, el autor de “Trainspotting”. Este film nos presenta la perturbadora y alocada rutina de un oficial de policía de Edimburgo llamado Bruce Robertson (James McAvoy). Además de llevar una vida repleta de adicciones, Robertson sufre del trastorno de bipolaridad. Sin embargo, su único objetivo es obtener un ascenso a como dé lugar y eso solo sería posible con la resolución de un misterioso asesinato a una estudiante.

7 -“El último rey de Escocia”-

En un increíble giro del destino, un médico escocés (James McAvoy), en una misión médica en Uganda, se ve irreversiblemente unido a un temible personaje, el recientemente nombrado presidente de Uganda Idi Amin (Forest Whitaker). A pesar de que en un principio el Dr. Garrigan se siente halagado por su nuevo puesto, muy pronto descubre que el mandato de Amin está erigido sobre sangre, y que él es cómplice de sus atrocidades. Garrigan se enfrenta a la peor lucha de su vida al intentar escapar del control de Amin.

8 -“Trance”-

Simon Newton (James McAvoy), es un ordinario empleado de una galería de arte, quien devastado por una vida llena de deudas y desgracia, decidirá aliarse a un grupo de delincuentes con el único propósito de colaborar en el robo de una obra del pintor español Francisco de Goya. Todo el asalto parece suceder con normalidad, pero un golpe en la cabeza de Simon cambiará el panorama. Luego de enterarse que el joven no recuerda nada de lo ocurrido ese día ni del escondite del cuadro, el jefe de la banda lo amenaza y maltrata hasta que pueda rememorar algo. Sin embargo, pronto se dará cuenta que habría que buscar una nueva alternativa. Acude a la doctora Elizabeth Lamb, una hipnoterapeuta que tras varias sesiones intenta ayudar a que Simon recupere su memoria.