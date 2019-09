"It: Capítulo 2": ¿Qué pasó con Tim Curry, el Pennywise original?

La salida de "It: Capítulo 2" marca la segunda vez que el actor sueco Bill Skarsgård interpreta a Eso, una entidad paranormal y 'lovecraftiana' que se alimenta del miedo de los niños y cuya forma favorita es la de Pennywise, el payaso danzante. Sin embargo antes de Skarsgård, este monstruo fue encarnado en 1990 por el actor Tim Curry (Cheshire, 1946) en una interpretación que muchos prefieren sobre la más moderna.

Aunque principalmente conocido por su interpretación de Dr. Frank-N-Furter, un travesti y científico loco, en el musical y luego película "The Rocky horro Picture Show", Tim Curry ha tenido una larga carrera en teatros alrededor del mundo, así como películas ("The Hunt for Red October", "Congo", "Mi pobre angelito 2") y shows de televisión.

Su participación en la adaptación de "It" para televisión muestra a un Pennywise diferente de la versión cinematográfica, siendo un payaso más tradicionalmente gracioso y en cierto modo atractivo para los niños, aunque evidentemente una máscara para un ente maligno. Esto en contraste a la versión de Skarsgård en la que Pennywise no puede dejar de entrever su verdadera naturaleza.

En 2012 el actor sufrió un derrame cerebral, lo que lo obligó a reducir su carga laboral y movilizarse utilizando una silla de rueda.

En sus años posteriores Curry ha prestado su voz a varias series y películas animadas, participando en "Young Justice", "Over the Garden Wall", "Los Thornberrys", "Transformers: Rescue Bots", entre otros. También ha sido la voz de Darth Sidious / el emperador Palpatine en "Star Wars: The Clone Wars" desde 2012.

En 2016 Tim Curry volvió a participar de una adaptación de the Rocky Horror Show, esta vez titulada "The Rocky Horror Picture Show: Let's Do the Time Warp Again", en la que tomó el papel del Criminólogo.